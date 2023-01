La Banque de l’infrastructure du Canada investit 7,9 millions de dollars dans l’infrastructure de Netmizaaggamig Nishnaabeg pour accélérer la croissance résidentielle et économique

La Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) et Netmizaaggamig Nishnaabeg (anciennement la Première Nation de Pic Mobert) ont finalisé leur entente en vertu de laquelle la BIC prête 7,9 millions de dollars pour l’infrastructure essentielle requise pour l’aménagement commercial et résidentiel qui améliorera le niveau de vie dans la réserve.

Le financement de la BIC permet la construction d’environ un kilomètre de nouvelle route, l’extension des services d’eau reliés au système de traitement des eaux existant, le développement du service Internet haut débit sans fil fixe existant et l’électrification de 55 nouveaux sites de construction. Les sites de construction entièrement viabilisés accueilleront des logements multifamiliaux sociaux et abordables, des logements du marché et du personnel, ainsi que des espaces commerciaux, au profit des membres de la communauté vivant dans la réserve.

Netmizaaggamig Nishnaabeg est une Première Nation Ojibway de plus de 1 000 membres située dans le nord de l’Ontario, à environ 55 kilomètres à l’est de Marathon, le long de la rive est de White Lake. En raison du nombre limité de terrains aménageables et de la pénurie de logements de haute qualité, seulement 32 % de ses membres vivent dans la réserve.

En 2021, Netmizaaggamig Nishnaabeg a ajouté plus de 1 000 hectares de terres à Pic Mobert réserve nord, qui se trouve à proximité et sur laquelle ce projet sera situé. Netmizaaggamig Nishnaabeg a déjà terminé un plan d’aménagement du territoire pour les terres nouvellement ajoutées, qui comprend le nouveau lotissement mixte commercial et résidentiel.

L’investissement de la BIC contribue à combler un écart de financement économique et structurel en permettant à Netmizaaggamig Nishnaabeg d’accéder à un financement souple et abordable pour faire croître et renforcer sa communauté. Des projets miniers et forestiers étant en cours dans la région, cet investissement permettra à Netmizaaggamig Nishnaabeg de disposer des infrastructures nécessaires pour attirer dans la communauté un plus grand nombre de membres de la Nation vivant à l’extérieur de la réserve.

« L’eau, l’électricité et les services Internet sont essentiels pour soutenir la croissance communautaire et économique à long terme. Grâce à notre partenariat de 7,9 millions de dollars avec Netmizaaggamig Nishnaabeg, nous pouvons veiller à ce que cette infrastructure essentielle soit priorisée afin d’accueillir davantage de services communautaires, d’entreprises et de résidences. Dans le cadre de son mandat, la BIC s’est engagée à collaborer avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits pour contribuer à la mise en place d’une infrastructure inclusive et durable qui profitera aux générations futures. » – Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l’infrastructure du Canada

« Pendant de nombreuses années, la croissance et le développement de ma communauté ont été freinés par le manque de terres. L’expansion récente des terres de notre réserve nous donne l’occasion, attendue depuis longtemps, d’aller de l’avant avec des projets de logement communautaire et d’autres projets de développement communautaire et économique dont nous avons un urgent besoin. L’investissement de la BIC a été essentiel pour compléter le financement de ce projet, qui comprend des fonds propres communautaires et un financement de divers autres partenaires communautaires. Notre expérience avec la BIC a été extrêmement positive et elle est visiblement déterminée à favoriser la croissance et le développement des communautés autochtones. » – Louis Kwissiwa, chef, Netmizaaggamig Nishnaabeg

« Les communautés ont besoin d’infrastructures modernes et bien construites pour prospérer. Le financement de la Banque de l’infrastructure du Canada aidera les membres de Netmizaaggamig Nishnaabeg à bâtir leur communauté afin d’améliorer la qualité de vie des générations à venir. Félicitations au Chef et au Conseil pour cet important travail. » – L’honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et députée de Thunder Bay-Supérieur Nord, au nom de l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités