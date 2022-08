L’Ontario facilite et accélère le renouvellement de la carte-photo de l’Ontario

Le gouvernement de l’Ontario fait en sorte qu’il soit plus facile pour les gens de tenir à jour leurs pièces d’identité et leurs permis délivrés par le gouvernement. Les détenteurs de la carte-photo de l’Ontario peuvent désormais s’inscrire pour recevoir des rappels gratuits par courriel, message texte ou téléphone 60 et 30 jours avant le renouvellement, ce qui constitue un moyen pratique d’être informé de la date d’expiration de la carte-photo. Tous les Ontariens sont également encouragés à s’inscrire pour recevoir des rappels numériques gratuits de renouvellement de la carte Santé, du permis de conduire et des plaques d’immatriculation.

« Nous améliorons constamment les services gouvernementaux pour faciliter la vie des personnes et des entreprises », a déclaré Kaleed Rasheed, ministre des Services au public et aux entreprises. « Les rappels numériques de renouvellement sont un excellent moyen d’aider les gens à se souvenir de tenir à jour leurs pièces d’identité, leurs documents et leurs plaques d’immatriculation et à profiter de nos services en ligne faciles et rapides pour les renouveler en quelques minutes. »

Il est important pour les Ontariens de tenir à jour votre plaque d’immatriculation, votre permis de conduire, votre carte Santé ou votre carte-photo de l’Ontario pour garantir un accès sans faille aux services essentiels et éviter les amendes ou les pénalités. Le renouvellement est plus facile, plus rapide et plus pratique que jamais. Les clients peuvent renouveler en ligne à Ontario.ca/Renouvellement en quelques minutes. Les personnes qui doivent se rendre en personne dans un centre ServiceOntario peuvent prendre rendez-vous à l’adresse suivante Ontario.ca/Rendez-vous pour que la visite soit plus rapide et sans tracas.

Il est facile et rapide de s’inscrire aux rappels numériques en ligne à l’adresse suivante Ontario.ca/Rappels ou en appelant ServiceOntario au 1-800-387-3445 (ATS : 1-800-268-7095).

« S’inscrire pour recevoir des rappels de renouvellement par courriel, message texte ou téléphone automatisé est un moyen facile et rapide pour les gens de garder à jour leur carte-photo de l’Ontario. Cette initiative donnera aux Ontariens plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus, tout en veillant à ce que ces documents essentiels, comme le permis de conduire, les plaques d’immatriculation et la carte-photo de l’Ontario, soient toujours à jour », a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Transports.

« Fournir des rappels numériques est une excellente façon d’offrir aux Ontariens le choix de la façon dont ils s’engagent dans des services importants », a déclaré Raymond Cho, ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité. « Ces rappels gratuits contribuent à garantir que chacun puisse recevoir des communications de manière accessible. »