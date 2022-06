Nomination de Heather Stirratt comme de directrice du Bureau régional des Grands Lacs de la CMI

La Commission mixte internationale (CMI) a le grand plaisir d’annoncer que Mme Heather Stirratt a accepté le poste de directrice du Bureau régional des Grands Lacs (BRGL) de la CMI, qu’elle dirigera donc pendant les quatre prochaines années. Mme Stirratt possède plus de 27 années d’expérience dans le domaine de la gestion des rives et des ressources halieutiques. En tant que responsable régionale des Grands Lacs à l’Office for Coastal Management de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pendant plus de 14 ans, elle a acquis une précieuse expérience en matière de surveillance combinée d’un personnel dispersé à l’échelle régionale et nationale, d’entrepreneurs et d’équipes travaillant à distance pour exécuter les missions de la NOAA, répondant aux besoins des résidents des Grands Lacs et fournissant les meilleures données scientifiques qui soient pour éclairer la prise de décisions.

Son leadership au sein de la NOAA lui a permis d’acquérir une solide connaissance des partenaires des Grands Lacs ainsi qu’une excellente compréhension de ce que science, service et intendance signifient pour les collectivités riveraines des Grands Lacs. Mme Stirratt tient en haute considération l’engagement régional, l’écoute active et le développement de partenariats, qu’elle a elle-même pratiqués. Elle a une expérience en gestion dans un large éventail de questions et a travaillé avec divers organismes et organisations dans les domaines de la protection, de l’amélioration et de la restauration des eaux des Grands Lacs. Elle a notamment été : coprésidente de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL) – Annexe sur les impacts climatiques; représentante des États-Unis au Comité de gestion de l’annexe 2 de l’AQEGL; membre du groupe de travail sur le Plan d’action et d’aménagement panlacustre (PAAP), et responsable de l’équipe de la NOAA chargée de la Interagency Great Lakes Coastal Resilience Study (étude interinstitutions de la résilience riveraine des Grands Lacs). Mme Stirratt a déjà travaillé pour le National Marine Fisheries Service de la NOAA et l’Atlantic States Marine Fisheries Commission. Elle est titulaire d’une maîtrise en affaires maritimes avec concentration en sciences halieutiques et en gestion côtière.

Son éthique de travail et ses approches non traditionnelles en matière de développement de partenariats ont été reconnues à trois reprises à l’échelle nationale par le département du Commerce qui lui a décerné la Médaille de bronze pour rendement supérieur caractérisé par des contributions exceptionnelles ou notoires qui ont permis d’augmenter l’efficience et l’efficacité de l’unité opérationnelle. Le prix le plus récent lui a été décerné pour l’établissement de partenariats novateurs, le renforcement de la résilience des collectivités et la protection des habitats riverains dans l’ensemble des Grands Lacs. Auparavant, elle avait reçu un prix ayant consacré son travail d’élaboration d’un règlement visant à réduire les prises accessoires de tortues de mer par les pêcheurs, et un autre pour des plans de gestion des pêches dont l’objet était de soutenir les populations de thon, d’espadon et de requin de l’Atlantique, au large des côtes américaines États-Unis.

La passion que Mme Stirratt entretient pour la connaissance scientifique des systèmes naturels va bien au-delà de ses ambitions professionnelles. Elle est une adepte de la randonnée pédestre, de la topographie et de la cartographie bathymétrique, elle est plongeuse-sauveteuse et experte de la plongée autonome, enfin, elle adore passer du temps de qualité à l’extérieur avec son mari et ses trois enfants. Ne soyez donc pas surpris si, en été, vous vous tombez un jour sur les cinq Stirratt en camping ou en canoë dans le secteur des eaux limitrophes.

Le Bureau régional des Grands Lacs aide la CMI à s’acquitter de ses responsabilités en vertu de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Le travail du BRGL et des conseils établis aux termes de l’AQEGL fait progresser les projets de restauration et de protection des Grands Lacs en collaboration avec des acteurs locaux, régionaux, nationaux et binationaux. Les commissaires et le personnel sont ravis d’accueillir Mme Stirratt à ce poste de direction-clé.