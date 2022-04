L’Ontario fournit des fonds pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances à l’Ontario Native Women’s Association

Le gouvernement de l’Ontario accorde 812 500 $ à l’Ontario Native Women’s Association (ONWA) pour aider à accroître leurs ressources et la capacité d’offrir aux survivants des pensionnats indiens, à leurs familles et à leurs communautés une gamme de services de santé mentale et de toxicomanie adaptés à la culture et fondés sur les traumatismes.

Le financement aidera l’ONWA à fournir des soutiens de sécurité, tels que l’accès à la thérapie traditionnelle basée sur la terre, les médecines traditionnelles, la navigation dans le système de traitement des dépendances, les soutiens au logement, les services de deuil et de perte et les méthodologies d’intervention culturelle.

Grâce à ce financement, l’ONWA pourra également poursuivre le développement et l’exploitation d’un système d’accueil téléphonique centralisé, à l’échelle de la province, afin de fournir à la fois un accès coordonné à la gamme de services de l’ONWA et un aiguillage vers d’autres organismes au service des femmes et des communautés autochtones. Ce financement s’ajoute aux fonds dédiés aux Premières Nations qui mènent des enquêtes sur les sépultures dans les anciens pensionnats de la province.

« Notre gouvernement soutient l’Ontario Native Women’s Association dans son important travail visant à fournir des services de guérison et de traitement traditionnels et adaptés à la culture des survivants des pensionnats, de leurs familles et des communautés de la province », a déclaré Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones. « Il est essentiel que nous continuions à demander l’avis de nos partenaires autochtones sur la meilleure façon d’aborder les problèmes de santé mentale et de toxicomanie dus aux préjudices infligés par le système des pensionnats. »

L’Ontario reste déterminé à assurer l’accès au financement et au soutien des initiatives dirigées par des Autochtones pour les inhumations dans les pensionnats et les travaux connexes, et à s’attaquer aux répercussions continues du système des pensionnats sur la santé mentale des communautés autochtones de la province.