Abordabilité du logement, itinérance et cycle de la pauvreté

J’ai récemment eu la chance de revoir un ami que je n’avais pas vue depuis longtemps. Le gars, qui est à la retraite, a commencé comme un jeune homme faisant des rénovations domiciliaires et a finalement évolué dans la construction de maisons. Ses compétences et son dévouement au métier semblaient l’amener presque involontairement à devenir développeur.

Son succès commercial ne lui est jamais monté à la tête, se considérant comme un père de famille béni par la bonne fortune. Beaucoup ont dit qu’il s’était fait un devoir de faire ce qu’il pouvait pour les gens, en particulier ceux dont la famille était en difficulté. J’ai entendu plusieurs personnes dire que ses premiers travaux de rénovation lui ont appris la valeur du dicton «il vaut mieux prévenir que guérir ». Il a trop souvent dû entreprendre des projets importants et coûteux qui auraient pu être évités si le propriétaire avait agi plus tôt. Il n’était pas rare d’offrir des conseils pour résoudre un problème qui entraînerait des réparations majeures dans un proche avenir si le problème n’était pas corrigé rapidement. Il avait la tranquille réputation d’aider les familles qui n’étaient pas en mesure d’assumer de telles dépenses. Il était connu de résoudre le problème, car ce serait rapide et facile. Cela ne prendrait pas trop de temps, donc ses revenus ne souffriraient pas. Ensuite, il les laisserait payer une facture moindre et abordable avec le temps.

Il semble que mon bureau remarque une augmentation des commentaires et des demandes de renseignements des logements plus abordables, d’itinérance et de familles forcées de vivre un cycle sans fin de pauvreté ici même à Algoma-Manitoulin.

Les prix des logements augmentent de façon incontrôlable depuis des années. Il ne fait aucun doute que cela a maintenant un impact réel sur la vie de nombreuses familles. Les gens disent qu’ils se sentent obligés de retarder le fait d’avoir des enfants parce qu’ils ne peuvent pas se permettre la chambre supplémentaire. Les jeunes quittent cette région, loin de tout ce qu’ils connaissent et aiment, pour trouver un logement abordable. Les couples et les familles doivent consacrer une part importante de leurs revenus au logement qu’ils n’ont plus de marge de manœuvre dans leur budget.

Mon ami m’a dit l’autre jour que son fils avait dû quitter cette région pour trouver un emploi et un logement abordable pour sa famille. Le plan était de s’établir dans leur carrière, puis de retourner dans le nord du pays que sa femme et lui adorent. Ils ont des emplois, mais une si grande partie de leurs revenus est consacrée au logement qu’ils ne peuvent même pas amasser suffisamment d’argent pour financer un déménagement, et encore moins un paiement hypothèque sur une maison.

Ce qui est triste à ce sujet, c’est qu’il ne doit pas en être ainsi. Il existe déjà des solutions viables qui pourraient commencer à améliorer la vie des familles ontariennes. Cependant, ce qui manque, c’est un premier ministre qui acceptera de commencer à les mettre en œuvre dès maintenant, alors que les gens ont vraiment besoin d’aide.

Et pour être juste, ce n’est pas seulement Doug Ford qui est le problème. La vérité est que les libéraux de Steven Del Duca ont eu 15 ans pour s’attaquer à ce problème. Au lieu d’aider les acheteurs et les locataires ordinaires, les libéraux ont ouvert d’énormes portes pour que les spéculateurs puissent s’enrichir. Dans le même temps, les prix des logements ont grimpé en flèche et les propriétaires étaient libres de répartir des hausses de loyer illimitées entre les locataires. Aujourd’hui, les locataires et les acheteurs sont encore plus mal parce que Doug Ford a décidé de supprimer le contrôle des loyers sur plus de maisons et de faire monter les prix encore plus haut.Le NPD a des solutions pour mettre fin à ce cercle vicieux de problèmes. Nous proposons cinq actions viables que le premier ministre Ford pourrait choisir de mettre en œuvre dès maintenant. Ils incluent:

Stabiliser les loyers en rendant illégal pour les propriétaires d’augmenter le loyer entre locataires au-delà des augmentations des lignes directrices provinciales. Introduire un impôt sur la spéculation et l’inoccupation pour ceux qui ne paient pas d’impôts en Ontario et qui possèdent des maisons dans lesquelles ils n’habitent pas, en plus d’augmenter l’impôt sur la spéculation des non-résidents à 20 % et de l’appliquer à l’échelle de la province. Changer les règles de zonage afin que les promoteurs des zones urbaines soient obligés de construire des logements plus abordables dans chaque développement majeur, pas seulement à proximité des principaux centres de transport en commun, et pour que les maisons à logements multiples – comme les duplex et les maisons en rangée – soient autorisées dans tous les quartiers. Permettre aux municipalités de transférer les taxes foncières sur les propriétés d’une valeur de plus de 2 millions de dollars et de transférer le fardeau fiscal sur les plus fortunés. S’engager immédiatement à financer la construction d’au moins 99 000 logements abordables et logements supervisés.

En pensant au manque de logements abordables, il est également crucial de soulever la question des conditions de logement chez les Premières Nations. Le 17 janvier, le Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre, la Sioux Lookout First Nations Health Authority, la Nation Nishnawbe Aski et d’autres chercheurs ont publié une étude sur le logement chez les Premières Nations. Les résultats de l’étude indiquent que les mauvaises conditions de logement rendent les enfants malades dans ces communautés. Les aînés n’ont pas non plus la force nécessaire pour combattre les infections et les maladies. En conséquence, beaucoup sont morts prématurément.

L’analyse a prouvé que les mauvaises conditions de logement comprenaient souvent des niveaux élevés de moisissure et de bactéries. Ces conditions augmentaient sérieusement le risque de maladies respiratoires pour les enfants et les personnes âgées.

La majorité des maisons étudiées où vivent 98 enfants de trois ans et moins n’ont pas de ventilation contrôlée, des fenêtres endommagées, beaucoup ont des infiltrations d’eau dans les murs extérieurs et certaines ont des problèmes de sécurité. Des logements surpeuplés peuvent également provoquer des incendies, comme le récent incendie tragique à Sandy Lake qui a causé la mort de trois enfants.

Le député néo-démocrate Sol Mamakwa a fait appel à Doug Ford à plusieurs reprises pour dire qu’il fallait agir pour régler le problème. Il a clairement indiqué que reporter l’action ne fait que permettre aux conditions de croître de façon exponentielle et entraîne de plus en plus de décès. Une telle sonnette d’alarme dans le sud de l’Ontario déclencherait une tempête d’action de la part du gouvernement. Comment se fait-il que la même alarme retentie chez les Premières nations du Nord passe inaperçue année après année après année?

Pour être certain, un gouvernement néo-démocrate s’engagerait à prioriser les solutions de logement dirigées par la communauté pour mettre fin à de telles situations dans toutes les communautés des Premières Nations.

Parfois, nous avons le privilège de nous asseoir pour contempler de longs chemins vers l’amélioration. Mais d’autres fois, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de reporter la planification et l’action parce que le prix que les gens paient est trop élevé. Tout le monde devrait avoir le droit à un logement sûr et abordable dans lequel les familles peuvent vivre, grandir et prospérer.

Mon ami développeur a eu la bonne idée. Parfois, l'attente laisse les problèmes devenir incontrôlables jusqu'au point de non-retour. Les gens ne veulent pas ou n'ont pas toujours besoin d'aide. Parfois, ils ont juste besoin d'un terrain de jeu égal et d'opportunités équitables.