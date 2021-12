L’Ontario accélère l’admissibilité au vaccin de rappel pour les adultes de 50 ans ou plus

Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, accélère l’admissibilité à la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 pour les Ontariens âgés de 50 ans ou plus et les personnes à risque élevé, offrant ainsi une protection supplémentaire contre la COVID-19 et ses variants.

À compter du lundi 13 décembre 2021 à 8 h, les personnes âgées de 50 ans ou plus pourront prendre rendez-vous pour leur dose de rappel par l’intermédiaire du Portail de vaccination contre la COVID-19, en appelant l’InfoCentre provincial pour la vaccination, dans les cliniques de vaccination dirigées par des Autochtones, dans certaines pharmacies et dans les établissements de soins primaires. Les rendez-vous seront pris pendant environ six mois (168 jours) après la deuxième dose.

De plus, en raison d’un risque plus élevé de maladie grave causée par la COVID-19, les personnes sous dialyse (hémodialyse ou dialyse péritonéale) sont admissibles à recevoir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 si 56 jours se sont écoulés depuis leur deuxième dose. En outre, en vigueur dès aujourd’hui, la province recommande une nouvelle vaccination avec une nouvelle série primaire du vaccin contre la COVID-19 après une transplantation pour les personnes qui reçoivent une greffe de cellules souches hématopoïétiques, une greffe de cellules hématopoïétiques (autologue ou allogénique) et les personnes qui reçoivent une thérapie par CAR‑T, en raison de la perte d’immunité après la thérapie ou la transplantation.

À partir de janvier, l’Ontario élargira encore l’admissibilité aux doses de rappel en fonction de l’âge et du risque, avec un intervalle de six à huit mois à partir de la deuxième dose.

« Si vous êtes admissible à une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, veuillez prendre rendez-vous dès que possible pour vous offrir une couche supplémentaire de protection, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Si vous n’avez pas encore reçu le vaccin, veuillez le faire aujourd’hui. Cela inclut les vaccins pour les enfants âgés de cinq à onze ans. Atteindre les taux de vaccination les plus élevés possibles reste notre meilleur outil pour nous protéger, réduire le risque de transmission de la COVID-19 et lutter contre la recrudescence importante de nouveaux cas et le nouveau variant Omicron. »

Bien que la meilleure défense contre le variant Omicron est de le contenir à la frontière, l’Ontario dispose de l’infrastructure nécessaire pour détecter, tracer et isoler rapidement la COVID-19 et ses variants. En plus d’accélérer les doses de rappel, la province prend plusieurs autres mesures dans la lutte contre la COVID-19 et ses variants, notamment en :

poursuivant l’élargissement du dépistage gratuit par test de PCR dans tous les centres de dépistage aux personnes asymptomatiques qui sont revenues du Nigeria, du Malawi et de l’Égypte ou qui y ont voyagé entre le 1 er novembre et le 6 décembre 2021, y compris les membres de la famille et les autres contacts familiaux des voyageurs. La province procède également à la distribution de 11 millions de tests de dépistage antigénique rapide à toutes les écoles publiques et aux écoles des Premières Nations participantes afin que chaque élève puisse ramener cinq tests à la maison pour les utiliser pendant les Fêtes et lors du retour à l’apprentissage en personne en janvier. La province lancera également une campagne éclair de dépistage pendant les Fêtes, avec des sites de dépistage supplémentaires dans des endroits très fréquentés des régions à risque élevé.

publiant des directives améliorées sur la gestion des cas, des contacts et des éclosions pour les personnes qui pourraient avoir été exposées au variant Omicron, afin d'atténuer les risques de transmission. Il s'agit notamment d'effectuer des appels de suivi plus fréquents pour s'assurer du respect de l'isolement, de ne pas autoriser une durée d'isolement plus courte pour les personnes asymptomatiques entièrement vaccinées dont le test est positif, d'exiger l'isolement de tous les contacts à risque élevé, quel que soit leur statut vaccinal ou leur statut positif antérieur, et d'offrir un soutien pour l'isolement au besoin.

renforçant une capacité hospitalière sans précédent par un investissement de 5,1 milliards de dollars pour ajouter 3 100 lits au système dans toute la province. Cette augmentation importante de la capacité a permis de s’assurer que la capacité des hôpitaux et des soins intensifs demeure stable.

« Indépendamment de ce que nous apprenons sur le variant Omicron, l’Ontario est prêt à réagir rapidement à tout scénario pour protéger la santé et la sécurité des Ontariens, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Les vaccins continuent d’être notre meilleure protection contre la COVID-19, et j’encourage chaque personne à prendre rendez-vous pour recevoir sa première, sa deuxième ou sa dose de rappel dès qu’elle est admissible. »

Dans le cadre des efforts déployés par la province pour vacciner le plus grand nombre possible de personnes admissibles, le vaccin unidose de Johnson & Johnson contre la COVID-19 sera également disponible, en quantité limitée, à compter d’aujourd’hui, pour les personnes âgées de 18 ans ou plus qui présentent une allergie ou une contre-indication aux vaccins à ARNm ou à la demande d’une personne qui n’a pas encore été vaccinée en communiquant avec son bureau de santé publique.

En plus des vaccins, les essais cliniques du molnupiravir, une thérapie orale expérimentale pour le traitement de la COVID-19, ont débuté le 19 octobre 2020 et sont en cours au Réseau universitaire de santé de Toronto et à l’Hôpital Juravinski de Hamilton. S’il est approuvé, le molnupiravir sera un traitement oral de cinq jours pour les patients non vaccinés à risque élevé atteints de la COVID-19 légère à modérée et pourrait être le premier traitement de ce type à être pris en dehors d’un établissement de santé. L’Ontario prépare une stratégie pour le déploiement de traitements approuvés, afin d’en assurer l’accès aux endroits où ils sont le plus nécessaire dans la province.

« La vaccination est le meilleur moyen de se protéger nous-même et de protéger notre famille et notre collectivité contre la COVID-19. C’est la raison pour laquelle nous élargissons l’admissibilité aux doses de rappel tout en offrant aux Ontariens et aux Ontariennes d’au moins 18 ans qui ne sont pas encore vaccinés l’option de demander d’obtenir le vaccin de Johnson & Johnson contre la COVID-19, a déclaré la solliciteure générale Sylvia Jones. Chaque première, deuxième, troisième dose ou dose de rappel permet d’augmenter l’immunité de l’Ontario et de progresser dans la lutte contre le virus de la COVID-19. »