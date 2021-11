L’Ontario améliore le dépistage de la COVID 19 pour l’hiver

Le gouvernement de l’Ontario améliore le dépistage de la COVID-19 en augmentant le nombre de lieux de dépistage et en rendant plus pratique l’accès au dépistage financé par les fonds publics pour les personnes qui en ont besoin. Ces nouvelles options de dépistage sont déployées alors que de plus en plus de personnes se réfugient à l’intérieur et participent à des rassemblements familiaux pendant les mois froids de l’hiver.

« Bien que la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger contre la COVID-19, les tests de dépistage demeurent un élément clé de notre intervention face à la pandémie, car ils permettent de détecter les cas plus tôt et offrent un niveau de sécurité supplémentaire, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Alors que nous entrons dans les mois les plus froids, nous améliorons notre stratégie de dépistage pour faire en sorte que chaque Ontarien, quel que soit son lieu de résidence, puisse accéder à un test de dépistage plus proche de chez lui, lorsqu’il en a besoin, et obtenir un résultat de test le plus rapidement possible. »

Au cours des prochaines semaines, le gouvernement déploiera plusieurs stratégies de dépistage afin d’accroître l’accès au dépistage et d’atténuer le risque accru de transmission pendant les mois d’hiver. Ces stratégies comprennent notamment :

Donner l’accès à la collecte de prélèvements pour les tests par réaction en chaîne de la polymérase (PCR) en matière de COVID-19 financée par des fonds publics dans certaines pharmacies pour toutes les personnes admissibles au dépistage, y compris les personnes symptomatiques et les contacts proches. Les pharmacies doivent choisir de participer à ce service et seront tenues de suivre des mesures strictes de prévention et de contrôle des infections pour protéger le personnel, les patients et les clients contre la COVID-19.

Fournir des trousses d’autoprélèvement pour les tests PCR à faire à la maison aux personnes admissibles, leur permettant de récupérer leur test gratuit et de déposer leurs prélèvements dans les pharmacies participantes de l’Ontario.

Élargir le test PCR rapide ID NOW aux centres d’évaluation et dans certaines pharmacies du Nord de l’Ontario au cours des prochaines semaines, ce qui augmentera l’accès à un test de dépistage local pratique et permettra aux personnes d’obtenir des résultats rapides dans ces collectivités.

Offrir des tests de dépistage asymptomatiques directement aux Ontariens grâce à certains sites de dépistage temporaires dans des lieux publics très fréquentés afin de fournir de l’information sur le vaccin et d’aider à réduire le risque de transmission pendant les Fêtes. À partir de la mi-décembre, des options de dépistage seront offertes aux personnes ne présentant pas de symptômes dans divers endroits de la province. Les sites seront annoncés dans les semaines à venir et seront sélectionnés en fonction d’une analyse des risques dans les points chauds.

Faisant fond sur le plan de l’Ontario visant à garder les écoles sécuritaires et ouvertes pour permettre l’apprentissage en personne, des mesures de contrôle précises seront également mises en œuvre pour les communautés scolaires :

Fournir des trousses d’autoprélèvement pour les tests PCR à faire à la maison à toutes les écoles financées par les fonds publics de la province pour les élèves et le personnel qui sont admissibles au dépistage, conformément aux directives provinciales en la matière. Nous avons également demandé à toutes les écoles privées et des Premières Nations si elles souhaitaient disposer de trousses d’autoprélèvement pour les tests PCR à faire à la maison. Les élèves pourront déposer leurs prélèvements dans un emplacement communautaire pratique, notamment dans les pharmacies participantes en Ontario.

Distribuer 11 millions de tests de dépistage antigénique rapide à toutes les écoles publiques avant les vacances de décembre afin d’ajouter une couche supplémentaire de protection pendant la période des Fêtes et lorsque les élèves retourneront à l’école en janvier. Chaque élève emportera chez lui un paquet de cinq tests de dépistage antigénique rapide qu’il pourra utiliser pendant les vacances et lors de la reprise de l’enseignement en présentiel. Toutes les écoles des Premières Nations auront également la possibilité de participer.

« Le plan de l’Ontario pour des écoles plus sécuritaires a permis d’améliorer la ventilation, de soutenir des taux de vaccination élevés chez les jeunes et de rétablir les activités parascolaires et les sports – tous des éléments essentiels à la santé mentale et physique des élèves, a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Éducation. En élargissant les options de dépistage pendant les vacances d’hiver, en mettant en place des mesures de sécurité supplémentaires et en rétablissant l’horaire normal, nous prenons des mesures pour garantir la réouverture des écoles en toute sécurité tout en favorisant un environnement d’apprentissage plus positif pour les élèves. »

Alors que la province s’achemine vers la saison hivernale, l’augmentation des contacts à l’intérieur entre le personnel, les parents et les enfants peut présenter un risque accru de transmission de la COVID-19 dans les écoles élémentaires. Afin de rendre les écoles plus sécuritaires pendant que le déploiement de la vaccination en Ontario se poursuit, la province présente des directives actualisées, y compris des mesures à court terme visant à limiter le nombre de contacts pour les populations non vaccinées, par exemple :

Rappeler aux conseils scolaires de communiquer au personnel, aux élèves et aux familles les politiques fédérales établies en matière de voyages internationaux avant les vacances de décembre, afin de prévenir les absences en janvier liées aux exigences après le voyage.

Tenir des assemblées scolaires uniquement virtuelles pour les écoles élémentaires à partir de janvier 2022.

Restreindre les déjeuners et les pauses à la cohorte de la classe à l’intérieur lorsque la distance entre les cohortes ne peut être maintenue dans les écoles élémentaires.

En vue de la deuxième moitié de l’année scolaire, le gouvernement donne aux conseils scolaires l’accès au reste des ressources liées à la COVID-19 de 1,6 milliard de dollars annoncées en mai 2021 pour permettre de garder les écoles sécuritaires et ouvertes. De plus, les conseils scolaires seront autorisés à utiliser jusqu’à 2 p. 100 de leurs fonds de réserve pour soutenir davantage les mesures de sécurité.

Grâce aux nouvelles orientations et aux options de test améliorées, les écoles secondaires seront également autorisées à reprendre un modèle d’horaire régulier de quatre cours par jour à partir de février 2022. Cette mesure permettra aux élèves de vivre une expérience d’apprentissage plus normale, en personne, et favorisera une bonne santé mentale. Elle est soutenue par les taux élevés de vaccination chez les jeunes de 12 à 17 ans, qui ont contribué à réduire le nombre et la fréquence des éclosions chez les élèves du secondaire.

« Se faire vacciner, adhérer aux mesures de santé publique et maintenir un accès constant et en temps opportun aux tests de dépistage seront des éléments clés pour répondre à d’éventuelles éclosions ou poussées, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Alors que nous nous préparons à passer plus de temps à l’intérieur pendant les mois d’hiver, et bien que nous ayons suspendu la prochaine étape de notre plan de déconfinement par mesure de prudence, l’amélioration de notre stratégie de dépistage est essentielle pour protéger la capacité de nos hôpitaux, les ressources en soins de santé et les progrès que nous avons réalisés ensemble jusqu’à présent pour apprendre à vivre avec la COVID-19 et à la gérer à long terme. »

Alors que la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer, la stratégie de dépistage de l’Ontario restera adaptée à tout scénario afin de garantir que toute personne ayant besoin d’un test de dépistage, comme indiqué dans les directives provinciales en la matière, puisse obtenir un test gratuit en temps opportun et avoir un accès rapide à ses résultats.