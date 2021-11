L’Ontario met sur pause la levée des limites de capacité dans le reste des environnements où une preuve de vaccination est exigée

L’approche progressive et prudente de l’Ontario pour un déconfinement sécuritaire comprend la surveillance et l’évaluation continues des principaux indicateurs de la santé publique et des soins de santé. Alors que la capacité des hôpitaux et des unités de soins intensifs de l’Ontario demeure stable et que la province continue de signaler l’un des taux de cas actifs les plus bas au pays, certains indicateurs de la santé publique, notamment le nombre réel de reproductions du virus et le pourcentage réel de positivité ont légèrement augmenté au cours de la dernière semaine.

Une augmentation du nombre de cas a toujours été prévue alors que davantage de personnes se déplacent à l’intérieur en raison des températures plus froides et de l’allègement des mesures imposées par la province. Cependant, par souci de prudence, les limites de capacité et les exigences de distanciation physique actuelles pour les environnements à risque élevé où une preuve de vaccination est requise demeureront en place pour garantir que la province a le temps nécessaire pour mieux comprendre toutes les éventuelles répercussions sur les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs. Les environnements à risque élevé comprennent notamment :

établissements servant des aliments et des boissons avec des endroits pour danser, y compris les boîtes de nuit et les réceptions de mariage dans des salles de réunion ou d’événements où il y a de la danse;

clubs de strip-tease;

sex clubs et établissements de bain.

Le gouvernement et le médecin hygiéniste en chef continueront de surveiller les données au cours des 28 prochains jours afin de déterminer quand il sera sécuritaire de lever les limites de capacité dans ces environnements.

« Tout au long de la pandémie, notre gouvernement a adopté une approche prudente concernant le déconfinement, s’assurant que la capacité de nos hôpitaux demeure stable et que la province continue de déclarer un des taux de cas actifs les plus bas au pays, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Afin de protéger nos progrès acquis de haute lutte et pour garantir que nous pouvons continuer de gérer la COVID-19 sur le long terme, il nous faut prendre plus de temps avant de pouvoir passer à l’étape suivante de notre plan pour le déconfinement. »

L’approche prudente de l’Ontario fonctionne, les taux d’incidence de cas hebdomadaires étant bien en dessous de la moyenne nationale et la province se retrouvant en deçà du scénario le plus bas concernant les projections pour les unités de soins intensifs du rapport de l’Ontario COVID-19 Science Advisory Table du 22 octobre 2021. Cependant, la province a continué d’être guidée par les données factuelles, s’assurant que les indicateurs clés sont toujours évalués à chaque étape de son plan pour lever graduellement les mesures de santé publique et de sécurité au travail.

« Même si l’Ontario a continué de réaliser des progrès en raison de son approche sécuritaire et prudente en matière de déconfinement, il est nécessaire de prendre cette pause délibérée alors que nous nous approchons des fêtes de fin d’année, un moment où davantage de personnes commenceront à se réunir à l’intérieur et après lequel les étudiants retourneront en classe en janvier après avoir célébré avec leurs amis et leur famille, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Au cours des semaines et des mois à venir, nous devons maintenir le cap et rejoindre les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées, respecter les mesures de santé publique et de sécurité au travail et continuer de faire preuve de vigilance afin de minimiser la transmission de la COVID-19 et d’assurer la sécurité de nos collectivités. »

La population ontarienne est priée de rester vigilante, de continuer à respecter les mesures de santé publique et de sécurité au travail en place et de se faire vacciner si cela n’est pas déjà fait. Atteindre les taux de vaccination les plus élevés qui soient est essentiel pour réduire le risque de transmission de la COVID-19 et les flambées importantes de cas. Les interventions continueront d’être taillées sur le contexte à l’échelle locale, l’objectif ultime étant de limiter les perturbations pour la population et les entreprises partout dans la province.