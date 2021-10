À jamais loins de nous, à jamais dans nos cœurs

La Police provinciale de l’Ontario a achevé la construction de son nouveau monument commémorant le suicide, érigé devant les locaux abritant le Grand quartier général (GQG) de la Police provinciale à Orillia. Le monument commémoratif est ouvert au public et il est accessible à partir de la principale aire de stationnement en face du GQG.

À travers ce monument, la Police provinciale rend hommage à ses agentes et agents décédés par suicide. Le monument vient reconnaître que les difficultés qui ont mené aux décès de ces agentes et agents sont souvent liées à leurs fonctions comme membres du service policier bien qu’ils n’aient pas perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions. L’expression « décès découlant des fonctions » que Dilnaz Garda, la présidente de Canada Beyond the Blue, avait été la première à utiliser correspond à cette réalité.

Le monument commémoratif étant érigé en plein air, n’importe qui peut y avoir accès en toute quiétude et dans la discrétion. L’emplacement du monument sert aussi de rappel à tout un chacun que la Police provinciale est résolue à faire tomber les barrières qui empêchent ceux et celles en proie à des problèmes de santé mentale d’avoir accès aux soins et aux services qui puissent leur permettre de se remettre.

Outre le monument commémoratif en plein air, la Police provinciale honorera la mémoire de ses membres décédés par suicide en leur consacrant un mur portant des plaques gravées dans l’enceinte du GQG. La famille, les amis et les collègues des membres peuvent soumettre les noms qu’ils désirent faire ajouter au mur commémoratif. Lorsque le nom d’un membre sera soumis par une personne qui n’appartient pas à la famille immédiate du membre, la Police provinciale fera de son mieux pour effectuer un suivi auprès de la famille en question par les bons offices de la personne qui a soumis le nom du membre afin de s’assurer que l’ajout du nom au mur commémoratif ne cause de la peine à la famille.

La Police provinciale n’a pas conservé, historiquement, un relevé des décès par suicide et il existe peu de données se rapportant au nombre de membres de la Police provinciale décédés par suicide depuis 1909. Il se peut, d”autre part, que certaines familles ne veuillent pas que les noms de leurs proches figurent au mur commémoratif pour des raisons personnelles. Ce monument commémoratif ne comprendra pas la liste complète de tous les membres de la Police provinciale décédés par suicide et le fait qu’un nom n’apparaisse pas sur le monument ne diminue d’aucune manière la perte d’un membre.

Ces monuments commémoratifs évoquent le souvenir des membres de la Police provinciale qui ont perdu la vie par suicide, la reconnaissance envers leurs familles et leurs amis et une manière pour permettre à ces derniers de surmonter la douleur.

« Après avoir parlé aux familles des agents décédés par suicide, il était évident qu’il nous fallait trouver un moyen pour rendre hommage à l’importante contribution de ces agents au service de nos collectivités et de notre province. Ce monument commémoratif témoigne du dévouement de nos membres envers leur devoir chaque jour. Il honore celles et ceux qui sont tragiquement morts par suicide mais qui ont servi notre organisation, nos collectivités et notre province avec fierté, professionnalisme et honneur. » – Thomas Carrique, Commissaire de la Police provinciale

« Les membres de la police comptent parmi les professionnels les plus susceptibles d’être exposés à des situations de stress alors qu’ils protègent nos collectivités. Ils se mettent souvent en danger et vivent des situations que la plupart d’entre nous n’aurons jamais à affronter. Ce monument commémoratif rend hommage aux membres qui ont perdu la vie tragiquement et nous rappelle combien il est important de prendre soin de notre santé mentale de la même manière que nous prenons soin de notre santé physique. Notre gouvernement a fait de la santé mentale une priorité et nous continuerons d’accorder à nos héros en bleu le soutien en matière de santé mentale et de bien-être dont ils ont besoin pour se remettre des traumatismes et de la détresse. » – Sylvia Jones, Solliciteure générale

« Au cours des dernières années, j’ai eu le privilège de rencontrer un grand nombre de femmes et d’hommes dévoués qui portent l’uniforme pour servir et protéger les citoyens de l’Ontario. Nous savons que le traumatisme complexe lié au travail et le TSPT affectent nos premiers intervenants chaque jour et la difficulté que cela implique de porter l’uniforme pour son travail nous est constamment rappelée. Ce nouveau monument commémoratif – le premier du genre au Canada – sera un endroit nécessaire et paisible permettant aux amis, aux collègues et aux familles de se recueillir à la mémoire de leurs proches. Notre gouvernement est solidaire de nos héros policiers dévoués et nous veillerons toujours à accorder la priorité à leur santé et à leur bien-être. » – Michael Tibollo, Ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances

Pour soumettre un nom afin qu’il figure au mur commémoratif du suicide, télécharger et remplir le formulaire ci-joint. Pour des renseignements complémentaires sur le Monument commémoratif de la Police provinciale dédié au suicide ou sur le processus de soumission, appeler 1-844-677-9409 ou communiquer par courriel avec [email protected].