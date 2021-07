Des équipes mexicaines aideront à combattre les incendies de végétation dans le Nord-Ouest

Plus de 100 pompier(ère)s et employé(e)s de soutien du Mexique arriveront à Toronto le 17 juillet pour prendre part à la lutte contre plusieurs gros incendies de végétation dans le Nord-Ouest.

Les équipes mexicaines suivront des séances d’information sur les incendies, la sécurité et les protocoles relatifs à la COVID-19 avant leur déploiement. Elles devront suivre les directives du médecin hygiéniste en chef concernant notamment l’éloignement physique, le lavage fréquent des mains et les autoévaluations quotidiennes. Les équipes mexicaines demeureront aussi dans leur propre cohorte.

« Nous sommes remplis de gratitude envers les pompier(ère)s de l’Ontario et toutes celles et ceux qui les soutiennent et protègent avec courage nos collectivités du Nord, » a dit Greg Rickford, ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts. « Protéger les personnes et les biens est notre plus grande priorité. »

En raison des risques extrêmes d’incendie de végétation et de l’accroissement d’activité des incendies, un décret d’urgence s’appliquant à l’ensemble de la région du Nord-Ouest a été promulgué. Le décret permettra au Ministère de prendre des mesures spéciales pour veiller à la sécurité des personnes et à la protection des biens d’importance critique.

« L’Accord d’entraide entre les différents organismes d’urgence du Canada ainsi que les accords entre le gouvernement du Canada et ses partenaires internationaux concernant l’échange de ressources de lutte contre les incendies de végétation sont coordonnés par le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), » a dit Kim Connors, directeur général du CIFFC. « L’objectif est de veiller à ce que les ressources soient distribuées quand et où elles sont les plus nécessaires. L’entente avec le Mexique a permis au CIFFC de coordonner le déploiement en Ontario de 103 membres du personnel de lutte contre les incendies du Mexique . »

Le Nord-Ouest demeure une zone de restriction des feux. Les résident(e)s doivent aider et ne pas faire des feux à l’extérieur. Ceci inclut le brûlage d’herbes et de débris ainsi que les feux de camp, même en utilisant une grille ou un foyer. Ces restrictions sont en vigueur pour réduire le nombre d’incendies causés par l’humain qui pourraient être prévenus et réduire les risques d’incendies de végétation qui pourraient avoir des effets sur la population.