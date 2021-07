L’Ontario passera à la troisième phase du Plan d’action pour le déconfinement le 16 juillet 2021

« Grâce aux efforts sans relâche de nos héros en première ligne et à l’engagement continu de la population ontarienne à se faire vacciner, nous avons surpassé les cibles requises pour passer à la troisième phase du Plan d’action avant la date prévue, a déclaré Doug Ford. Il s’agit certes d’une bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui souhaitent un retour à la normale. Toutefois, nous ne ralentirons pas nos efforts pour vacciner entièrement toutes les personnes qui le souhaitent et mettre cette pandémie derrière nous une fois pour toutes. »

Pour pouvoir entamer la troisième phase de son Plan d’action pour le déconfinement, de 70 à 80 pour cent des adultes de la province devaient avoir reçu une première dose du vaccin et 25 pour cent d’entre eux devaient avoir reçu deux doses afin d’assurer un niveau de protection élevé contre la COVID-19. Grâce aux efforts dévoués des partenaires de soins de santé de l’Ontario, en date du 8 juillet 2021, plus de 77 pour cent de la population ontarienne âgée de 12 ans et plus avait reçu une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et plus de 50 pour cent de la population avait reçu sa deuxième dose. Plus de 16,6 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées à l’échelle de la province.

De plus, la province devait constater une amélioration continue des principaux indicateurs de la santé publique et des soins de santé, notamment des taux d’hospitalisation, d’occupation aux soins intensifs et d’incidence hebdomadaire des cas. Après le passage à la deuxième phase, au cours de la période du 29 juin au 5 juillet 2021, le taux de cas à l’échelle provinciale a diminué de 23,3 pour cent. En date du 8 juillet, on comptait 202 patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs, incluant trois patients du Manitoba, alors qu’on en comptait 286 deux semaines plus tôt. La province s’attend à ce que ces tendances positives persistent dans les jours à venir avant d’entamer la troisième phase.

« Nous continuons d’observer une amélioration des principaux indicateurs des soins de santé partout en Ontario, ce qui nous permet de passer à la troisième phase et de reprendre de façon sécuritaire certaines activités qui nous ont tant manqué, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Bien qu’il s’agisse d’une excellente nouvelle, nous devons demeurer vigilants et continuer de suivre les mesures de santé publique qui, comme nous le constatons, fonctionnent et assurent notre sécurité. La vaccination demeure notre principale porte de sortie de cette pandémie. Si vous n’avez pas encore pris rendez-vous, veuillez le faire maintenant. »

La troisième phase du Plan d’action met l’accent sur la reprise d’un plus grand de nombre de services à l’intérieur avec un plus grand nombre de personnes et certaines restrictions en place. Entre autres, elle permet les activités suivantes :

les rassemblements sociaux et les événements publics organisés à l’extérieur, jusqu’à un maximum de 100 personnes;

les rassemblements sociaux et les événements publics organisés à l’intérieur, jusqu’à un maximum de 25 personnes;

les services religieux, rites ou cérémonies à l’intérieur, y compris les mariages et les services funéraires, avec mesures de distanciation physique;

les services de restauration à l’intérieur, sans limites quant au nombre de clients par table, avec mesures de distanciation physique et autres restrictions en vigueur;

les installations intérieures destinées aux sports et aux activités physiques récréatives à 50 pour cent de leur capacité – la limite établie pour les spectateurs est de 50 pour cent de la capacité habituelle ou un maximum de 1 000 personnes à l’intérieur (selon la plus petite des deux éventualités), et de 75 pour cent de la capacité habituelle ou un maximum de 15 000 personnes à l’extérieur (selon la plus petite des deux éventualités);

les espaces de réunion et d’événement intérieurs, avec mesures de distanciation physique et autres restrictions en vigueur, à 50 pour cent de leur capacité ou limite maximale de 1 000 personnes (selon la plus petite des deux éventualités);

les commerces de détail essentiels et non essentiels, avec capacité limitée à un nombre de personnes permettant de maintenir la distanciation physique de deux mètres;

les services de soins personnels, y compris les services nécessitant le retrait du couvre-visage, avec capacité limitée à un nombre de personnes permettant de maintenir la distanciation physique de deux mètres;

les musées, aquariums, zoos, attractions, jardins botaniques, centres des sciences, casinos, salles de bingo, parcs d’attractions, foires et expositions rurales, festivals, à 50 pour cent de leur capacité à l’intérieur et à 75 pour cent de leur capacité à l’extérieur;

les cinémas, salles de concert, théâtres et autres installations scéniques à : 50 pour cent de leur capacité à l’intérieur ou limite maximale de 1 000 personnes (selon la plus petite des deux éventualités); 75 pour cent de leur capacité à l’extérieur ou limite maximale de 5 000 personnes pour les événements sans places assignées (selon la plus petite des deux éventualités) et de 15 000 personnes avec places assignées (selon la plus petite des deux éventualités);

les événements portes ouvertes dans le domaine de l’immobilier, avec capacité limitée à un nombre de personnes permettant de maintenir la distanciation physique de deux mètres;

les restaurants et bars, y compris les boîtes de nuit et les restos-bars, à 25 pour cent de leur capacité à l’intérieur.

Les mesures relatives au port du couvre-visage et au maintien de la distanciation physique à l’intérieur demeureront en place tout au long de la troisième phase. Ces mesures sont conformes aux recommandations relatives aux mesures de santé publique personnelles émises par l’Agence de la santé publique du Canada et tiennent compte des données et des exigences spécifiques à l’Ontario. Le port du couvre-visage sera également requis dans certains lieux publics à l’extérieur.

Veuillez consulter la règlementation pour accéder à la liste complète des mesures de santé publique et de sécurité au travail.

« Les efforts continus des Ontariennes et des Ontariens qui ont respecté les directives et les recommandations de la santé publique et qui se sont fait vacciner ont porté fruit. Nous avons constaté une amélioration continue de la plupart des principaux indicateurs de la santé publique partout dans la province, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Toutefois, la pandémie n’est pas encore terminée. Nous devons tous rester vigilants et continuer de suivre les mesures en place, car le variant Delta continue de poser une menace pour la santé publique. »

La province demeurera dans la troisième phase de son Plan d’action pendant au moins 21 jours et jusqu’à ce que 80 pour cent de la population âgée de 12 ans et plus admissible à recevoir le vaccin contre la COVID-19 ait reçu une première dose et que 75 pour cent de la population ait reçu une deuxième dose. De plus, dans chaque circonscription sanitaire, il faudra que 70 pour cent de la population âgée de 12 ans et plus soit entièrement vaccinée et que les principaux indicateurs de la santé publique et des soins de santé soient stables. Lorsque nous aurons atteint ces seuils, la quasi-totalité des mesures de santé publique et de sécurité au travail, notamment les limites de capacité pour les rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur, sera levée. Seul un petit nombre de mesures demeureront en place, comme les exigences en matière de dépistage passif, comme l’affichage d’écriteaux, et la mise en place d’un plan de sécurité par les entreprises.

La situation épidémiologique en Ontario diffère de celle des autres provinces en raison de la présence du variant Delta. Cette souche est prédominante en Ontario, ce qui n’est pas le cas dans d’autres provinces. Par conséquent, sur la recommandation du médecin hygiéniste en chef, le port du couvre-visage continuera d’être requis à l’intérieur dans les établissements publics. Le médecin hygiéniste en chef continuera d’évaluer la situation sur une base continue.