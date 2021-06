L’itinérance chez les femmes doit devenir une priorité, selon Carol Hughes

Les défis liés à l’itinérance pour les femmes, les filles et les personnes de divers genres ne sont pas insurmontables, mais ils sont différents de ceux vécus par les hommes, selon Carol Hughes, députée d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing.

Mme Hughes a prononcé un discours devant le Parlement, dans lequel elle citait le Women’s National Housing and Homelessness Network, qui qualifie l’itinérance chez les femmes, les filles et les personnes de divers genres de crise qui se fond dans le décor.

« Il est difficile de biens saisir l’ampleur du problème en raison de la nature cachée de leur itinérance et du fait que les femmes ont tendance à éviter les refuges et les autres options traditionnelles parce que ces endroits sont généralement dominés par les hommes », a déclaré Mme Hughes. « Ainsi, les femmes se retrouvent dans des situations précaires parce qu’elles comptent sur du soutien relationnel et potentiellement dangereux, alors qu’elles ont besoin d’un système qui comprend véritablement leurs besoins et qui leur accorde la priorité. »

Mme Hughes a indiqué que le Women’s National Housing and Homelessness Network a cerné huit défis et occasions clés qui pourraient prévenir l’itinérance, y mettre un terme chez les femmes, les filles et les personnes de divers genres, et leur permettre de voir que les défis auxquels elles sont confrontées ne sont pas insurmontables.

« Bien qu’il existe un plan visant d’attribuer 25 % des fonds de la Stratégie en matière de logement pour répondre aux besoins uniques des femmes et aux filles, il est essentiel d’accorder la priorité de toute urgence à l’itinérance chez les femmes, les filles et les personnes de divers genres », a déclaré Mme Hughes.