WAVS – Fraudes Visant les Entreprises

Le Bureau du Canada à publier « The Little Black Book of Scams » 2nd edition et est maintenant disponible en ligne à https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm. L’information est très importante et devrait attirer l’intérêt de tous le monde. Dans les prochains mois ils y auras autres publications de escroqueries (une par semaine). L’information sera retrouver dans le livre « The Little Black Book of Scams » 2nd edition.

FRAUDES VISANT LES ENTREPRISES

Restez au courant des stratagèmes visant les entreprises!

Les entreprises de toutes tailles peuvent être la cible de fraudes bien organisées, alors assurez-vous de les reconnaître.

Une de ces arnaques concerne les annuaires d’entreprises. Un fraudeur envoie à votre entreprise une proposition pour un annuaire en ligne ou pour une inscription ou une publicité dans un magazine, un journal ou un annuaire d’entreprises. Vous recevez un appel pour confirmer l’adresse et d’autres détails. Puis, le service de la comptabilité reçoit une facture, qu’il paye sans savoir que votre entreprise n’a jamais commandé ou approuvé le service.

Une autre arnaque courante touche les produits de santé et de sécurité. Une personne prétendant travailler pour le gouvernement provincial vous appelle en disant que vous devez remplacer votre trousse de premiers soins ou mettre à jour la formation en santé et sécurité de l’entreprise. Dans chaque cas, on pourrait vous dire d’agir rapidement.

Une autre fraude possible a trait au matériel de bureau reçu sans commande, pour lequel on vous demande de payer.

Souvent, les fraudeurs vous harcèlent pour que vous payiez ce qu’ils disent que vous leur devez. Ils vous font même croire qu’ils vous dénonceront à une agence de recouvrement.

Pour vous protéger :

Informez tous vos employés et collègues de travail de la possibilité d’appels non sollicités

Créez une liste des entreprises avec lesquelles vous faites affaire.

Limitez le nombre d’employés qui peuvent approuver les achats ou payer les factures.

Établissez des procédures claires pour la vérification, le paiement et la gestion des comptes et des factures.

Communiquez avec les autorités provinciales pour connaître vos obligations légales.

Vérifiez les factures attentivement avant d’effectuer un paiement. Les fraudeurs utilisent des noms ou des logos semblables à ceux d’entreprises connues pour rendre leurs factures réalistes.

Si vous soupçonnez une fraude, signalez-la immédiatement.

Additional organizations to contact depending on the situation:

Centre antifraud du Canada 1-888-495-8501 www.centreantifraude.ca

Bureau de la concurrence 1-800-348-5358 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Bureau d’information aux consommateurs www.guideduconsommateur.ca

Autorités canadiennes en valeurs mobilières www.securities-administrators.ca

Ontario Provincial Police 1-888-310-1122

Submitted by Wawa and Area Victim Services – Senior’s at Risk Committee

