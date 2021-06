L’Ontario élargit les services de santé mentale pour les enfants et les jeunes

Le gouvernement de l’Ontario fournit plus de 31 millions de dollars pour aider à améliorer l’accès aux services de traitement spécialisés en santé mentale, à réduire les listes d’attente et les délais d’attente, et à soutenir la santé mentale et le bien-être des enfants et des jeunes en répondant à la demande accrue de services dans le contexte de la pandémie de COVID‑19. Ce financement s’inscrit dans le cadre de l’engagement du gouvernement à investir 3,8 milliards de dollars sur 10 ans pour mettre en œuvre Vers le mieux-être, le plan de l’Ontario visant à mettre en place un système complet et connecté de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour servir les Ontariens de tous âges.

« Notre gouvernement continue de faire de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances une priorité en réalisant des investissements essentiels pour que les enfants, les jeunes et leurs familles aient accès aux soutiens dont ils ont besoin pour rester en bonne santé mentale en ces temps difficiles, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Avec le financement d’aujourd’hui, nous poursuivons notre important travail dans le cadre du plan Vers le mieux-être, afin d’améliorer les services existants et de mettre en place un réseau de traitement qui soutiendra les enfants et les jeunes, les familles et les collectivités de l’Ontario dans leur cheminement vers le mieux-être. »

La pandémie a été extrêmement difficile pour de nombreux jeunes, y compris des difficultés particulières pour les étudiants. Ce financement permettra de stabiliser et d’élargir les services existants et d’effectuer des investissements ciblés dans des soutiens spécialisés en santé mentale, d’améliorer l’accès aux solutions novatrices pour favoriser la santé mentale et le bien-être des enfants et des jeunes de l’Ontario. Il permettra aux enfants et aux jeunes clients de recevoir en temps opportun les soins appropriés dans le bon milieu, évitant ainsi l’admission à l’hôpital. Les investissements comprennent :

20 millions de dollars pour une augmentation générale de 5 % du financement de tous les organismes de santé mentale pour les enfants et les jeunes financés par le gouvernement qui fournissent des services de base en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances, ainsi que de certains services autochtones et spécialisés , afin d’améliorer l’accès à l’aide et de réduire les temps d’attente pour ces services afin de répondre à la forte demande, en particulier pendant la pandémie de COVID‑19.

3,5 millions de dollars pour le programme de traitement à domicile Step Up Step Down destiné aux enfants et aux jeunes ayant des besoins complexes en matière de santé mentale et nécessitant un soutien à court terme pour passer des soins hospitaliers à des services communautaires moins intensifs, ou pour passer d'un soutien moins intensif à une stabilisation par des interventions intensives.

2,7 millions de dollars à quatre nouveaux carrefours bien-être pour les jeunes de l'Ontario à Guelph, à Renfrew, à Timmins et à Windsor pour les personnes âgées de 12 à 25 ans, afin d'offrir un accès sans rendez-vous à des soins primaires et de répondre à leurs besoins en matière de santé mentale, de lutte contre les dépendances, de soins primaires, d'éducation, d'emploi, de formation, de logement et d'autres services communautaires et sociaux.

2,1 millions de dollars en financement annualisé pour soutenir un nouveau programme de counselling virtuel sans rendez-vous qui offre aux enfants, aux jeunes et aux familles de la province un counselling virtuel avec un clinicien par téléphone, vidéoconférence, texte ou clavardage.

2 millions de dollars pour un nouveau programme visant à aider les enfants et les jeunes qui ont besoin d'un traitement intensif individuel supplémentaire à faire la transition vers ou hors des programmes de traitement spécialisés, des unités de crise sécurisées ou de l'hôpital.

1 million de dollars pour maintenir les niveaux de service de télésanté mentale pour les enfants et les jeunes et continuer à fournir un accès à des consultations psychiatriques spécialisées par vidéoconférence.

« Maintenant, plus que jamais, il est essentiel que nous fassions les investissements nécessaires pour soutenir la santé mentale de nos enfants et de nos jeunes, a déclaré Michael Tibollo, ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances. Grâce à notre plan Vers le mieux-être, nous nous attachons à combler les lacunes urgentes en matière de soins de santé mentale et de lutte contre les dépendances et à remédier aux longs délais d’attente pour les services. Nous sommes déterminés à créer un système où les Ontariens de tous âges ont accès à des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances de la plus grande qualité, quand et où ils en ont besoin. »