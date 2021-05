Un projet pilote pourrait aboutir à l’établissement d’une grande usine de produits chimiques à base de lithium dans le Nord de l’Ontario

« Nous investissons dans une technologie innovatrice d’extraction minière et de raffinage mise au point ici même dans le Nord de l’Ontario, a déclaré Greg Rickford, ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines. L’investissement de notre gouvernement dans Frontier Lithium renforce l’élaboration de notre Stratégie relative aux minéraux critiques et notre objectif de devenir le fournisseur, producteur et fabricant de choix de certains minéraux critiques. Il y a une demande mondiale croissante de minéraux critiques obtenus auprès de sources d’approvisionnement fiables et responsables, et nous voulons que l’Ontario soit la région qui s’impose en premier à l’esprit de tous. »

La démonstration de Frontier Lithium pourrait aboutir à l’établissement d’une usine commerciale de produits chimiques à base de lithium dans le Nord de l’Ontario et, éventuellement à la création de 500 emplois pendant la phase de construction de deux ans et plus de 150 emplois une fois l’usine en exploitation. Les activités d’exploitation et de concentration pour soutenir l’usine appuieraient 100 emplois de plus et aideraient à assurer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement régionale.

« Cet investissement stratégique renforce la capacité de Frontier Lithium d’évaluer des technologies nouvelles et émergentes pour optimiser sa capacité de fournir des matériaux de haute qualité pour les batteries au lithium tout en diminuant le gaspillage et l’énergie, a déclaré Trevor Walker, président-directeur général de Frontier Lithium. Le soutien opportun du gouvernement de l’Ontario renforce notre vision et notre proposition de valeur de créer un fournisseur local intégré de matériaux miniers et de matériaux pour batteries pour l’industrie des véhicules électriques grâce à une des ressources de lithium les plus vastes et affichant la plus forte teneur en Amérique du Nord. »

Le lithium est le plus léger des éléments des terres rares et provient surtout de pegmatites et de saumures. En raison de son potentiel électrochimique élevé, on utilise le lithium dans la plupart des produits alimentés par pile, comme les téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs et les véhicules électriques. Le lithium est également utilisé dans le verre et la céramique pour augmenter la résistance et la durabilité, surtout à hautes températures.

Le financement à l’appui de ce projet est consenti par l’entremise de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO). La SGFPNO encourage la prospérité économique à l’échelle du Nord de l’Ontario en accordant une aide financière aux projets – petits et grands, ruraux et urbains – qui stimulent la relance, la croissance, la création d’emplois et le développement des compétences. Depuis juin 2018, la SGFPNO a investi plus de 309 millions de dollars dans 3 050 projets à l’échelle du Nord de l’Ontario, produisant ainsi des investissements totalisant plus de 1,1 milliard de dollars et aidant ainsi à créer et à soutenir plus de 4 770 emplois.