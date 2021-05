La prise de rendez-vous pour le vaccin contre la COVID-19 s’étend aux jeunes de 12 ans et plus avant la date prévue

Le déploiement du vaccin contre la COVID-19 en Ontario continue de prendre de l’ampleur. Les jeunes de 12 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 à partir de cette fin de semaine.

À partir de 8 h le dimanche 23 mai 2021, les jeunes de 12 ans et plus de l’Ontario pourront prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 au moyen du système provincial de prise de rendez-vous et du centre d’appels, ainsi que dans certaines pharmacies qui administrent le vaccin de Pfizer. Pour prendre un rendez-vous en ligne, ces personnes doivent déjà avoir 12 ans à la date de la prise de rendez-vous.

Les personnes qui n’ont pas encore 12 ans le dimanche 23 mai 2021 peuvent prendre rendez-vous à une date ultérieure au moyen du centre d’appel provincial ou directement auprès des circonscriptions sanitaires qui utilisent leur propre système de prise de rendez-vous. Le vaccin de Pfizer est actuellement le seul vaccin contre la COVID-19 qui a été autorisé par Santé Canada pour une utilisation chez les personnes âgées de 12 ans et plus. Par ailleurs, la province encourage les membres admissibles de la famille qui n’ont pas été vaccinés à se rendre à ces cliniques, de façon à se faire vacciner en même temps que leurs jeunes le plus rapidement possible.

Ces changements ont été apportés à la demande de certaines circonscriptions sanitaires, afin d’éliminer les obstacles pour les familles qui demandent à être vaccinées. Les circonscriptions sanitaires peuvent avoir des taux d’administration du vaccin différents en fonction du contexte local. La province et les circonscriptions sanitaires continueront à proposer des rendez-vous au fur et à mesure que l’approvisionnement en vaccins sera confirmé.

Le 18 mai 2021, certaines circonscriptions sanitaires ont commencé à fournir des vaccins aux personnes âgées de 12 ans et plus dans le cadre de cliniques temporaires et mobiles, ainsi que lors de visites sans rendez-vous là où le vaccin de Pfizer est offert. Cela inclut les cliniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui offrent le vaccin de Pfizer. Des périodes dans des cliniques réservées aux jeunes sont également prévues pour les semaines du 14 et du 21 juin 2021.

Dans toute la province, le gouvernement continue d’élargir l’accès à la vaccination par divers moyens. À compter du vendredi 21 mai 2021, 600 pharmacies supplémentaires dans la province commenceront à offrir les vaccins de Pfizer aux personnes qui auront 18 ans en 2021. En plus, à compter du dimanche 23 mai 2021, à 8 h, les personnes âgées de 12 ans et plus au moment de la vaccination pourront également prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID‑19 dans les pharmacies qui offrent le Pfizer. D’ici la fin du mois de mai, plus de 2 400 pharmacies proposeront les vaccins contre la COVID-19 de Pfizer ou de Moderna, offrant ainsi un accès pratique dans toute la province.

Offrir la protection du vaccin aux jeunes de 12 ans et plus est une étape importante dans la lutte de l’Ontario contre la pandémie de COVID-19. La province est en bonne voie pour administrer une première dose de vaccin contre la COVID-19 à dix millions d’Ontariens d’ici la fin du mois de juin et à 65 % des Ontariens âgés de 18 ans et plus avant la fin du mois de mai. La province prévoit administrer une première dose à tous les jeunes de 12 ans et plus avant la fin du mois de juin et une deuxième dose avant la fin du mois d’août 2021.