Le NPD poursuit sa lutte pour les aînés(e)s laissés pour compte dans le budget

Selon la députée d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing Carol Hughes, les néo-démocrates défendent la cause des aînés de 65 à 74 ans qui ont été exclus des mesures de lutte contre la pandémie et du plan d’augmentation de la Sécurité de la vieillesse (SV) du gouvernement.

“Les aîné(e)s du Canada ont été touchées de façon disproportionnée par cette pandémie et ont plus que jamais besoin de notre aide, mais le nouveau soutien du gouvernement aux personnes âgées, annoncé dans le budget du mois dernier, ne s’applique qu’aux personnes de 75 ans et plus “, a déclaré Mme Hughes. “Les néo-démocrates continueront de se battre pour obtenir un soutien pour tous les aînés, car ils méritent un gouvernement qui est prêt à les soutenir tous, et non un gouvernement qui choisit.”

Lors de la dernière élection, les libéraux ont promis d’augmenter la SV, mais il a fallu attendre le budget 2021 et le projet de loi C-30 pour commencer. Mais ces changements ne s’appliqueront qu’à certains aîné(e)s et en laisseront d’autres pour compte. Cela signifie que les aîné(e)s admissibles à la SV âgés de plus de 75 ans et plus par juin 2022 recevront un paiement unique de 500 $ en août 2021. Ce même groupe d’aînés recevra une augmentation de 10 % de la SV à partir de juillet 2022, mais ceux qui ont moins de 75 ans sont laissés pour compte.

Depuis plus d’un an, les néo-démocrates demandent que tous les aînés reçoivent un soutien financier supplémentaire pendant la pandémie de COVID-19, mais le gouvernement continue de refuser de les aider. Au lieu de cela, les libéraux essaient de faire passer pour suffisant ce paiement unique qui ne sera versé qu’aux personnes âgées de 75 ans et plus.

“Le gouvernement est en train de créer un système “d’aîné(e)s juniors ” et de ” d’aîné(e)s seniors”. Ce qui est absolument ridicule et laisse de côté des milliers de gens qui ont besoin d’aide “, a déclaré Hughes. “À la Chambre des communes, nous avons demandé au gouvernement de mettre fin à ce système à deux vitesses et d’accorder cette augmentation à tous les aîné(e)s de 65 ans et plus. Les néo-démocrates continueront à se battre pour les aîné(e)s, afin que tous ceux et celles-ci soient inclus dans toute augmentation de la SV, et à mettre fin à ce système injuste à deux vitesses.”