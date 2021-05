Little Book of Scams – Fraudes Liées à l’achat de Marchandises

Le Bureau du Canada à publier « The Little Black Book of Scams » 2nd edition et est maintenant disponible en ligne à https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm. L’information est très importante et devrait attirer l’intérêt de tous le monde. Dans les prochains mois ils y auras autres publications de escroqueries (une par semaine). L’information sera retrouver dans le livre « The Little Black Book of Scams » 2nd edition.

FRAUDES LIÉES À L’ACHAT DE MARCHANDISES

Les vendeurs en ligne ne sont pas tous fiables!

Le magasinage en ligne est le passe-temps préféré de nombreux consommateurs. Cependant, plusieurs aubaines en ligne sont trop belles pour être vraies. Elles vont des sacs à main de marque bon marché aux articles électroniques à prix très réduit, et bien plus.

Les fraudeurs peuvent créer des comptes sur des sites d’enchères légitimes, comme eBay, ou de marché en ligne, comme Kijiji ou Craigslist. Ils vont alors annoncer des produits à un prix dérisoire pour vous inciter à les acheter.

Au bout du compte, si vous recevez le produit, il pourrait être de mauvaise qualité ou une contrefaçon médiocre. Dans certains cas, les fraudeurs vous demandent de cliquer sur un lien commandité qui vous dirige vers un site Web qui semble authentique. Si vous achetez quelque chose, vous n’aurez ni la protection ni le service offerts par un site Web légitime. Si un site ou une offre sautent aux yeux, il y a sûrement quelque chose qui cloche.

Pour vous protéger :

Achetez auprès d’entreprises et de personnes avec qui vous avez déjà fait affaire ou que vous connaissez de réputation.

N’acceptez rien en dehors du site d’enchères.

Méfiez-vous des vendeurs à l’étranger ou qui ont peu de rétroaction, voire aucune.

Utilisez une carte de crédit pour vos achats en ligne; de nombreuses cartes offrent une protection et peuvent vous rembourser.

Méfiez-vous des sites Web qui contiennent des erreurs d’orthographe ou de grammaire.

Lisez attentivement les politiques de retour et de remboursement, y compris les petits caractères.

Demandez au fournisseur de confirmer le service, les délais de livraison et le coût total.

Si vous soupçonnez une fraude, signalez-la immédiatement.

Additional organizations to contact depending on the situation:

Centre antifraud du Canada 1-888-495-8501 www.centreantifraude.ca

Bureau de la concurrence 1-800-348-5358 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Bureau d’information aux consommateurs www.guideduconsommateur.ca

Autorités canadiennes en valeurs mobilières www.securities-administrators.ca

Ontario Provincial Police 1-888-310-1122

