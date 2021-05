L’Ontario publie une ébauche de plan d’action sur la biomasse forestière – Début de la consultation publique

Le gouvernement de l’Ontario fait la promotion du développement économique et de la gestion viable des forêts en soumettant une ébauche de Plan d’action en matière de biomasse forestière à la population pour examen et commentaires. Le plan d’action ontarien examine des utilisations novatrices de la biomasse forestière : sous-produits et autres matières du bois des scieries pouvant servir par exemple au chauffage, à la production d’énergie et à des produits de consommation viables à faible teneur en carbone.

« Dans notre stratégie pour le secteur forestier, notre gouvernement s’est engagé à aider l’industrie forestière à atteindre son plein potentiel, pendant la période de rétablissement et après, » a dit John Yakabuski, ministre des Richesses naturelles et des Forêts. « En collaborant avec nos partenaires autochtones et le secteur forestier, nous faisons progresser la réalisation de cet engagement en proposant de libérer le potentiel de la biomasse forestière ontarienne. »

L’élaboration d’un Plan d’action en matière de biomasse forestière fait partie des engagements clés du document Croissance durable : Stratégie pour le secteur forestier de l’Ontario rendu public en août 2020. Suivant cette annonce, le ministère a créé un groupe de travail composé de plus d’une douzaine de membres de la chaîne des approvisionnements de la biomasse forestière pour élaborer une ébauche de plan d’action qui ferait l’objet de consultations publiques.

L’ébauche de plan d’action définit cinq objectifs :

identifier des canaux de mise en marché de la biomasse forestière

soutenir la demande pour la bioénergie et les bioproduits de la forêt

améliorer les environnements d’affaires et règlementaires touchant à l’utilisation de la biomasse forestière

soutenir des canaux globaux et culturellement adéquats de participation des collectivités autochtones aux chaînes de valeur de la biomasse forestière afin de favoriser la réconciliation entre les collectivités autochtones et la Couronne

communiquer, collaborer et informer au sujet des possibilités de la biomasse forestière.

« Étendre l’utilisation de la biomasse forestière est un élément essentiel de la capacité concurrentielle de l’industrie forestière et aidera plus encore à faire face à la demande accrue de bois de construction de dimensions courantes et autres produits du bois, » a dit Ian Dunn, président-directeur-général de l’Association de l’industrie forestière de l’Ontario. « Ce plan créera des emplois et favorisera un développement économique viable, ce que l’AIFO et ses sociétés membres considèrent extrêmement important. L’AIFO est heureuse de voir le gouvernement continuer à faire des progrès vers l’atteinte des buts énoncés dans la Stratégie pour le secteur forestier. »

« L’exploitation viable et soutenue du secteur forestier est d’une importance vitale pour l’économie de l’Ontario et de plusieurs collectivités dans la province, » a dit le ministre Yakabuski. « Ce plan d’action montre la voie vers de nouveaux marchés et de nouveaux emplois et il le fait tout en améliorant notre intendance environnementale. »

La consultation de l’ébauche de plan d’action sur la biomasse forestière par l’intermédiaire du Registre environnemental se terminera le 21 juin 2021. Les commentaires additionnels reçus seront pris en considération alors que le gouvernement complètera d’autres consultations avec les partenaires autochtones.