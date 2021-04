L’Ontario propose un congé de maladie payé lié à la COVID-19

Alors que le gouvernement de l’Ontario continue de travailler avec le gouvernement fédéral pour soutenir davantage les travailleurs vulnérables en doublant les paiements effectués dans le cadre du programme de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE), la province déposera une loi qui, si elle est adoptée, offrira jusqu’à trois jours de maladie payés par employé.

Le jeudi 29 avril 2021, Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, déposera un projet de loi qui, s’il est adopté, exigera des employeurs qu’ils accordent aux employés jusqu’à 200 $ de salaire par jour pour un nombre maximal de trois jours s’ils s’absentent du travail en raison de la COVID-19. Ce programme serait rétroactif au 19 avril 2021 et en vigueur jusqu’au 25 septembre 2021, date à laquelle la PCMRE doit prendre fin.

En offrant aux employés un accès à durée limitée à trois jours de congé de maladie payés, le gouvernement s’assure qu’ils peuvent payer leurs factures pendant qu’ils contribuent à enrayer la propagation du virus, notamment en se faisant tester, en attendant leurs résultats en isolement ou en allant se faire vacciner. L’Ontario collaborera avec la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail pour assurer la prestation du programme et remboursera aux employeurs jusqu’à 200 $ par jour pour chaque employé.

« Notre gouvernement demande depuis longtemps au gouvernement fédéral d’améliorer la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique afin de mieux protéger la population de l’Ontario, particulièrement nos infatigables travailleuses et travailleurs essentiels, a déclaré le ministre McNaughton. Il est extrêmement positif que le gouvernement fédéral ait signalé sa volonté de poursuivre les discussions sur la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Nous pourrons alors combler l’écart qui subsiste dans le programme fédéral afin que les travailleurs puissent obtenir un soutien immédiat et rester à la maison au besoin. »

Le gouvernement provincial a également offert un financement au gouvernement fédéral pour doubler les paiements au titre de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique aux résidents de l’Ontario, en rajoutant 500 $ par semaine pour offrir aux personnes admissibles un montant total de 1 000 $ par semaine. Combinée aux autres mesures de soutien comme le congé proposé de trois jours en raison de la COVID-19, le doublement de la Prestation permettra aux travailleurs ontariens d’avoir accès au programme de congés payés le plus généreux au pays.

« L’Ontario est très fier des personnes qui ont travaillé tout au long de cette période sans précédent pour maintenir ouverts des secteurs essentiels de notre économie et de nos collectivités locales pendant la pandémie, a souligné Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances et président du Conseil du Trésor. Le gouvernement du Canada et l’Ontario ont accompli un travail historique en mettant en œuvre l’Accord sur la relance sécuritaire l’an dernier. Un nouveau financement provincial permettrait aux personnes admissibles de recevoir un montant total de 1 000 $ par semaine dans le cadre du programme de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique si elles s’absentent du travail en raison de la COVID-19. L’Ontario se réjouit à l’idée de poursuivre les discussions afin d’obtenir l’engagement d’Ottawa à administrer le programme et offrir le supplément à tous les demandeurs ontariens. Nous croyons que c’est la façon la plus simple et la plus rapide d’augmenter la participation au programme et de rendre ce programme plus efficace pour les personnes qui en ont le plus besoin. »

Si un travailleur admissible apprend qu’il doit s’isoler pendant plus de 50 pour cent du temps qu’il aurait par ailleurs travaillé pendant la semaine, que ce soit en raison d’un test de COVID-19 positif ou d’un risque d’exposition, il peut demander la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique s’il n’a pas pris de congé payé dans le cadre de cette proposition.

Cette dernière mesure s’ajoute à d’autres soutiens provinciaux existants, comme le congé avec protection de l’emploi et l’accès à des installations d’isolement, ce qui fait de l’approche de l’Ontario la plus complète du pays en matière de congé de maladie lié à la COVID-19.

Les employeurs et leurs travailleurs peuvent appeler la ligne du Centre d’information sur la prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs en raison de la COVID-19 au 1 888 999-2248 ou consulter le site ontario.ca/prestationdestravailleurspourlaCOVID pour obtenir plus de renseignements et des mises à jours sur les congés payés liés à la COVID-19 proposés par l’Ontario.

Les visites de lieux de travail se poursuivent dans la province pour assurer l’observation des exigences en matière de sécurité liées à la COVID‑19. Depuis le début de 2021, les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail et les équipes interministérielles d’agents des infractions provinciales ont mené plus de 21 900 inspections et enquêtes liées à la COVID‑19 dans l’ensemble de la province. Lors de leurs visites, ils ont donné plus de 17 260 ordres et plus de 520 avis d’infraction liés à la COVID‑19 et délivré 35 ordres d’arrêt des travaux pour cause de danger lié à la COVID‑19.

Alors que le gouvernement de l’Ontario continue de faire ce qu’il faut pour lutter contre la propagation de la COVID-19, il demeure essentiel que le gouvernement fédéral obtienne plus rapidement davantage de vaccins et élimine les failles dans les restrictions frontalières qui continueront de permettre à de nouveaux variants plus contagieux d’entrer au pays.