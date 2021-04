Le Bureau du Canada à publier « The Little Black Book of Scams » 2nd edition et est maintenant disponible en ligne à https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm. L’information est très importante et devrait attirer l’intérêt de tous le monde. Dans les prochains mois ils y auras autres publications de escroqueries (une par semaine). L’information sera retrouver dans le livre « The Little Black Book of Scams » 2nd edition.

FRAUDES MÉDICALES OU LIÉES À LA SANTÉ

Méfiez-vous des soins miracles qui offrent une guérison rapide et facile.

Certains fraudeurs cherchent à profiter de la souffrance des gens. Il y a trois types courants de fraudes médicales : soins miracles, programmes pour maigrir et fausses pharmacies en ligne. Ces fraudes prennent souvent la forme de messages commandités sur les médias sociaux ou de fenêtres publicitaires dans les sites Web.

Les fraudeurs offrent des produits et des services qui semblent légitimes – une médecine non conventionnelle ou un traitement pour soigner rapidement et facilement un trouble médical grave. Ces produits et services sont parfois parrainés par des vedettes ou appuyés par des témoignages de personnes prétendant avoir été guéries.

Les arnaques pour maigrir promettent des résultats exceptionnels sans effort. Les fraudeurs recommandent des régimes inhabituels, des exercices révolutionnaires, des appareils brûlant les calories ou des produits novateurs, comme des pilules, des timbres ou des crèmes.

Les fausses pharmacies en ligne offrent des médicaments peu coûteux ou sans exiger de prescription. Elles font leurs annonces en ligne et dans des pourriels. Si vous recevez le produit promis, rien ne garantit qu’il s’agisse du vrai médicament ni qu’il soit sécuritaire.

Pour vous protéger :

Sachez qu’il n’existe pas de pilule magique ou de traitement miracle pour maigrir rapidement ou

traiter une condition médicale.

Ne croyez pas tout ce qu’on vous dit au sujet de médicaments, de suppléments ou d’autres

traitements. Consultez votre médecin.

N’acceptez jamais quelque chose sous pression, en particulier si vous devez faire un gros paiement

d’avance ou signer un contrat à long terme.

N’oubliez pas qu’une vraie pharmacie en ligne exige toujours une prescription valide.

Mettez en doute l’appui de vedettes et les témoignages.

Si vous soupçonnez une fraude, signalez-la immédiatement.

Additional organizations to contact depending on the situation:

Centre antifraud du Canada 1-888-495-8501 www.centreantifraude.ca

Bureau de la concurrence 1-800-348-5358 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Bureau d’information aux consommateurs www.guideduconsommateur.ca

Autorités canadiennes en valeurs mobilières www.securities-administrators.ca

Ontario Provincial Police 1-888-310-1122

Submitted by Wawa and Area Victim Services – Senior’s at Risk Committee

