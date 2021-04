WAVS – Vol D’Identité

Le Bureau du Canada à publier « The Little Black Book of Scams » 2nd edition et est maintenant disponible en ligne à https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm. L’information est très importante et devrait attirer l’intérêt de tous le monde. Dans les prochains mois ils y auras autres publications de escroqueries (une par semaine). L’information sera retrouver dans le livre « The Little Black Book of Scams » 2nd edition.

VOL D’IDENTITÉ

Assurez-vous de ne pas « partager » votre identité!

Les fraudeurs sont toujours à l’affût de vos renseignements personnels pour les utiliser à leurs fins : faire des achats, obtenir un passeport, recevoir des prestations gouvernementales, demander un prêt, etc. Votre vie pourrait s’en trouver chamboulée.

Les techniques vont de simplistes à élaborées. Les fraudeurs peuvent fouiller les poubelles ou voler le courrier. En ligne, ils utilisent des logiciels espions et des virus, en plus du piratage ou de l’hameçonnage (voir p. 13).

Voici ce que les fraudeurs recherchent : renseignements de carte de crédit et de compte bancaire, nom complet et signature, date de naissance, numéro d’assurance sociale, adresse complète, nom de jeune fille de votre mère, identifiants en ligne et mots de passe, numéro de permis de conduire et de passeport.

Le vol d’identité est un crime grave!

Pour vous protéger :

Ne donnez jamais de renseignements personnels au téléphone, par texto, par courriel ou sur Internet.

Ne consultez pas vos renseignements personnels sur un ordinateur ou un réseau Wi-Fi public.

Créez un mot de passe fort et unique pour chaque compte en ligne, appareil et réseau Wi-Fi.

Utilisez un service de paiement en ligne sécuritaire (adresse URL en « https » et symbole de cadenas verrouillé).

Ne donnez pas vos renseignements personnels sur les médias sociaux. Jumelés à vos photos, il peuvent servir à des fins frauduleuses.

Cachez toujours le NIP de votre carte. Ne perdez jamais de vue votre carte si vous la donnez

Déchiquetez ou détruisez les documents contenant des renseignements personnels.

Si vous soupçonnez une fraude, signalez-la immédiatement.

Additional organizations to contact depending on the situation:

Centre antifraud du Canada 1-888-495-8501 www.centreantifraude.ca

Bureau de la concurrence 1-800-348-5358 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Bureau d’information aux consommateurs www.guideduconsommateur.ca

Autorités canadiennes en valeurs mobilières www.securities-administrators.ca

Ontario Provincial Police 1-888-310-1122

Submitted by Wawa and Area Victim Services – Senior’s at Risk Committee