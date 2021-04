L’Ontario étend la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 à d’autres groupes d’âge

À compter de 8 h, l’admissibilité aux rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 dans les cliniques de vaccination de masse s’étendra à un plus grand nombre d’Ontariens et d’Ontariennes dans les circonscriptions sanitaires suivantes :

Personnes âgées de 60 ans et plus :

Circonscription sanitaire de la région de Toronto

Circonscription sanitaire de la région de Peel

Personnes âgées de 70 ans et plus :

Circonscription sanitaire de North Bay-Parry Sound

Circonscription sanitaire de Peterborough

Circonscription sanitaire de l’Est

Circonscription sanitaire d’Haliburton, Kawartha et Pine Ridge

Circonscription sanitaire de Hastings et Prince Edward

Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay

Circonscription sanitaire du Nord-Ouest

Circonscription sanitaire de Sudbury et districts

Les 10 circonscriptions sanitaires suivantes donnent déjà des rendez-vous aux personnes âgées de 70 ans et plus :

Services de santé publique de la ville de Hamilton

Circonscription sanitaire de Grey Bruce

Circonscription sanitaire de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington

Circonscription sanitaire de Lambton

Circonscription sanitaire du district de Leeds, Grenville et Lanark

Circonscription sanitaire de la région du Niagara

Circonscription sanitaire d’Ottawa

Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka

Circonscription sanitaire de Timiskaming

Circonscription sanitaire de la région de York

En date du 31 mars 2021, à 20 h, plus de 81 % des résidents de l’Ontario âgés de 80 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 et plus de la moitié des résidents âgés de 75 à 79 ans ont maintenant reçu leur première dose. À mesure que le programme de vaccination continue de s’étendre, un plus grand nombre d’Ontariens et d’Ontariennes bénéficient d’un niveau de protection plus élevé contre le virus, ce qui contribuera à sauver des vies.

L’Ontario continue de collaborer avec les circonscriptions sanitaires pour vacciner les populations restantes de la phase 1. Les circonscriptions sanitaires ont été invitées à tenir compte des problèmes d’accessibilité dans leurs plans, ainsi qu’à collaborer avec les partenaires communautaires pour élaborer des stratégies visant à éliminer les obstacles à l’accès et à améliorer le taux de vaccination dans les communautés à risque.

Les taux d’administration des vaccins sont fondés sur le contexte local et peuvent varier au fur et à mesure de la livraison des vaccins dans la province. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le déploiement local du vaccin, nous encourageons les gens à communiquer avec leur circonscription sanitaire.