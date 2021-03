Soyez conscient des escroqueries – Abonnements piégés

Le Bureau du Canada à publier « The Little Black Book of Scams » 2nd edition et est maintenant disponible en ligne à https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm. L’information est très importante et devrait attirer l’intérêt de tous le monde. Dans les prochains mois ils y auras autres publications de escroqueries (une par semaine). L’information sera retrouver dans le livre « The Little Black Book of Scams » 2nd edition.

Abonnements piégés

De belles offres peuvent être en fait des pièges dispendieux!

Un abonnement piégé peut vous attraper en offrant des essais « gratuits » ou « à faible coût » de produits ou de services : pilules pour maigrir, nourriture santé, produits pharmaceutiques ou soins anti-âge, et bien d’autres.

Lorsque vous fournissez votre information de carte de crédit pour couvrir les frais de transport, vous embarquez sans le savoir dans un abonnement mensuel. La livraison et la facturation sont parfois difficiles ou impossibles à arrêter.

Les fraudeurs utilisent les sites Web, les courriels, les médias sociaux et le téléphone pour rouler les gens. Les stratégies de vente sous pression, comme « pour un temps limité », visent souvent à vous faire prendre une décision hâtive.

Pour vous protéger :

Fiez-vous à votre instinct. Si c’est trop beau pour être vrai, ne vous abonnez pas.

Avant de vous décider, renseignez-vous sur l’entreprise et lisez les commentaires, surtout les négatifs. Les bureaux d’éthique commerciale sont une bonne source d’information.

Ne vous abonnez pas si les conditions sont introuvables ou incompréhensibles. Attention aux cases déjà cochées, aux clauses d’annulation ou de retour des produits et aux frais imprécis!

Si vous vous abonnez, gardez tous les documents, les factures, les courriels et les textos.

Vérifiez régulièrement votre relevé de carte de crédit pour repérer les frais récurrents ou inhabituels.

Si vous n’arrivez pas à annuler l’abonnement, communiquez avec votre fournisseur de carte de crédit, votre organisme de protection des consommateurs local ou un organisme d’application de la loi.

Si vous soupçonnez une fraude, signalez-la immédiatement.

Additional organizations to contact depending on the situation:

Centre antifraud du Canada 1-888-495-8501 www.centreantifraude.ca

Bureau de la concurrence 1-800-348-5358 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Bureau d’information aux consommateurs www.guideduconsommateur.ca

Autorités canadiennes en valeurs mobilières www.securities-administrators.ca

SOURCE – Wawa and Area Victim Services