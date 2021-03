Bons emplois et sécurité financière

J’attends avec impatience la semaine de circonscription d’avril. Je pense que je suis prêt pour un certain temps loin de Queen’s Park et une pause de cette longue route que je voyage dans les deux sens chaque fin de semaine. J’ai toujours soutenu que, loin d’être une perte de temps monotone chaque fin de semaine, cela me donne en fait une merveilleuse opportunité de vraiment réfléchir sans interruption. L’autre soir, cependant, il s’est produit quelque chose qui m’a fait me rendre compte qu’entre les événements à l’Assemblée législative et les heures interminables sur la route, j’ai reçu le message que j’avais besoin d’une pause.

J’ai parcouru cette route tellement de fois que je suis sûr que ma voiture connaît le chemin sans même utiliser Google Maps. Je suis sorti tard de Queen’s Park et je me dirigeais vers l’autoroute 400 au nord de Barrie lorsque je suis arrivé à l’endroit où les conducteurs se dirigeant vers l’autoroute 11 restent sur la route et la 400 virent à droite. Je réfléchissais à la manière de faire avancer le problème de l’internet haute-vitesse pour les habitants du Nord lorsque je jure que j’ai entendu la voix de KITT de la vieille émission de télévision Knight Rider dire: « Hey Michael, ne manquez pas votre sortie ici. » Bien sûr, j’ai montré mes vraies couleurs canadiennes et j’ai dit: « Merci KITT. » Ma réponse m’a dit qu’il était temps de passer du temps au bureau de circonscription.

Lors d’une réunion d’équipe le lendemain matin, nous parlions de la façon dont les gens sont stressés et frustrés ces derniers temps. C’est un type de stress totalement différent de celui d’il y a un an. Beaucoup de gens sont vraiment à bout de souffle essayant de garder les choses intactes pour leur famille en termes de santé physique et mentale ainsi que de sécurité financière ici et maintenant, et encore moins demain. Certains ont en fait peur. Mon équipe passe tellement de temps au téléphone et à répondre aux courriels, essayant d’aider les électeurs de toutes les manières possibles. Le message général est que les habitants du Nord se sentent isolés et abandonnés par Doug Ford et son gouvernement. C’est le même Doug Ford qui prétendait être « là pour les gens normaux ». En fait, son gouvernement s’était auto-proclamé comme « le tout premier gouvernement de l’Ontario pour les gens ».

Les gens ont désespérément besoin d’argent parce que beaucoup d’emplois ont disparu – en particulier dans les industries du tourisme, des loisirs et du sport qui rapportent normalement des millions à Algoma-Manitoulin toute l’année. Ensuite, les Ontariennes et Ontariens apprennent que seulement six dirigeants d’Ontario Power Generation ont faient 5,5 millions de dollars. Il y a eu d’énormes augmentations tout en haut, et maintenant 17 personnes gagnent plus de 700 000 $. Pendant ce temps, le premier ministre Ford refuse aux héros de la santé de première ligne une augmentation permanente bien méritée et nécessaire, y compris pour les préposés aux bénéficiaires. En fait, ce « défenseur » des gens ordinaires a adopté une loi de contrainte salariale probablement inconstitutionnelle pour retenir les salaires des travailleurs de l’Ontario tout en permettant aux salaires des cadres de grimper en flèche. Un peu difficile à avaler pour les Ontariens, hein?

Les préposés aux bénéficiaires ne sont vraiment qu’une des nombreuses professions que la pandémie a sensibilisées à une longue liste de travailleurs essentiels. Ces travailleurs qui sont en première ligne dans l’exercice de leurs fonctions pour assurer la sécurité des gens et maintenir notre économie et nos lignes d’approvisionnement en mouvement s’exposent jour après jour à des risques accrus. Ils ont travaillé de longues heures, souvent dans les conditions les plus difficiles, sans prendre de congé. Beaucoup ont souffert des conséquences mentales et émotionnelles que cela a eues sur eux et leurs familles. Les travailleurs ont vécu du stress et de l’anxiété, et nous constatons de plus en plus de cas de trouble de stress post-traumatique et d’autres conditions.

Le NPD présente une nouvelle loi qui garantirait à nos travailleurs essentiels l’accès à une couverture présumée pour les prestations de santé mentale par l’entremise de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). La Loi modifiant la Loi de 2021 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail de la députée néo-démocrate Monique Taylor (Accès au soutien en santé mentale pour les travailleurs essentiels), 2021, offre aux travailleurs désignés comme essentiels ou qui travaillent dans un lieu de travail désigné comme essentiel, la présomption que toute blessure liée à la santé mentale dont ils souffrent du fait de leur travail pendant la pandémie. Cela donnerait à ces travailleurs le droit d’accéder aux prestations de la CSPAAT pour les blessures de stress mental chronique ou traumatique.

Un récent sondage de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (ONA) a révélé qu’un peu plus de 60 pour cent des infirmières travaillant dans des foyers de soins de longue durée avec d’importantes éclosions ont déclaré souffrir de symptômes de SSPT. Taylor dit que ces jours-ci, beaucoup plus d’Ontariennes et d’Ontariens travaillant dans les soins de santé, la vente au détail, l’éducation et la santé publique font face à des problèmes de santé mentale en raison de leur travail pendant la pandémie.

Il y a des agents de santé qui ont regardé à plusieurs reprises les gens prendre leur dernier souffle sans aucune famille pour les réconforter. Il y a des membres du personnel des foyers de soins de longue durée qui ont dû s’éloigner des résidents en criant de douleur parce que les besoins d’une autre personne étaient plus grands. Il y a des éducateurs qui ont travaillé dur avec peur pour soutenir les enfants qui ont besoin d’une aide individuelle, mais qui ne peuvent pas porter de masque. L’impact de cette pandémie sur la santé mentale continuera de se faire sentir dans les mois et les années à venir, et nous avons le devoir de nous assurer que nos héros de première ligne reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin.

Il est temps pour le gouvernement Ford d’agir en soutenant ce projet de loi sans tarder. Chaque travailleur essentiel non seulement mérite, mais doit avoir, une couverture présumée de la CSPAAT pour le traitement et le soutien en santé mentale – sans le stress supplémentaire d’être forcé de prouver que cela était dû à son expérience au travail.

De nombreux électeurs ont appelé mon bureau pour dire que même s’ils savaient qu’ils seront admissibles à une subvention de voyage pour la santé dans le Nord, ils ne pouvaient pas y aller parce qu’ils n’avaient pas la capacité financière de débourser de l’argent à l’avance pour les voyages et l’hébergement afin qu’ils puissent être remboursés des semaines plus tard. Les néo-démocrates comprennent comment les gens ont du mal à se permettre de payer les dépenses nécessaires, y compris les coûts associés à l’identification personnelle obligatoire.

Les habitants du Nord des communautés plus éloignées, rurales ou des Premières Nations doivent parcourir de très longues distances à grands frais simplement pour obtenir cette carte d’identité de base; les nouveaux parents qui doivent payer le certificat de naissance détaillé de leurs enfants mais qui ont un accès limité aux services gouvernementaux, les personnes qui doivent payer pour mettre à jour leur nom et sexe sur leur pièce d’identité, et les personnes vivant dans la pauvreté et l’itinérance qui ne peuvent pas accéder au l’aide dont ils ont besoin sans pièce d’identité gouvernementale.

Dans cet esprit, la députée néo-démocrate Judith Monteith-Farrell de Thunder Bay-Attikokan a présenté un projet de loi intitulé Awenen Niin Act- Qui suis-je, concernant les pièces d’identité qui aurait supprimé les frais d’utilisation pour tous les services liés aux certificats de naissance de l’Ontario et aux cartes-photos de l’Ontario. (cartes d’identité violettes). Personne en Ontario ne devrait se voir refuser des services publics parce qu’il n’a pas l’argent nécessaire pour payer sa pièce d’identité. Mais Doug Ford a choisi d’ignorer les appels des gens qui vivent d’une paye à l’autre, font face au chômage ou vivent dans la pauvreté. En refusant de supprimer les frais d’utilisation de l’identification personnelle en Ontario, il continue d’ignorer les besoins des gens ordinaires de l’Ontario qui souffrent vraiment.

Les néo-démocrates ont une meilleure façon de faire les choses qui non seulement respecte les forces de la population de l’Ontario, mais reconnaît également qu’en les aidant à répondre à leurs besoins, tout le monde en profite. De bons emplois et la sécurité financière des familles de travailleurs aideront les gens à surmonter la tempête COVID-19, et c’est ce qui stimulera la reprise. Il y a des mois, nous avons lancé notre plan pour sauver les PME. Et ce n’est qu’une partie du plan global de deuxième vague dont l’Ontario a désespérément besoin.

Avec mes collègues, nous continuerons d’honorer notre engagement envers les Ontariennes et Ontariens non seulement de s’opposer de manière constructive, mais de proposer des voies nouvelles et innovantes vers le succès pour tous.

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.