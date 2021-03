From the Park – Priorités et valeurs

L’une des meilleures choses à propos du statut de député est de profiter de rencontrer un éventail de personnes. J’utilise le mot éventail parce que dans ce contexte, c’est une collection d’objets du même type. J’ai tendance à penser à un éventail comme une collection de variables. Ceci est particulièrement utile lorsque vous pensez aux personnes dans un éventail.

J’ai réfléchi à l’orientation que l’on a prise récemment à Queen’s Park. Il me vient à l’esprit que l’un des éventails humains les plus intéressants est celui des priorités. Bien sûr, il existe un lien direct entre nos valeurs personnelles et nos priorités. À mon avis, les personnes qui ont un sens aigu de leurs valeurs et priorités ont une probabilité beaucoup plus élevée de réussir à se développer et à réussir. Ils sont plus susceptibles de réussir à atteindre des objectifs importants dans la vie.

Nick Crocker, consultant, investisseur et auteur australien, aurait déclaré: « Le meilleur reflet de vos priorités est votre temps. Quoi que vous disiez sur ce qui compte pour vous, le vrai test est l’endroit où vous placez votre temps. Donc, si vous dites que vos priorités sont votre partenaire ou vos enfants ou votre famille ou votre santé, cette affirmation ne sera vraie que si votre calendrier le reflète. »

Crocker a raison, vous savez. Nous passons du temps à travailler sur ce que nous pensons être le plus important. Et les résultats de notre temps et de nos efforts sont proportionnels aux vraies valeurs que nous vivons.

Assis dans mon bureau à la fin de la journée, j’ai commencé à réfléchir à ce que le bilan des initiatives de Doug Ford révèle aux Ontariens sur les priorités et les valeurs que lui et son gouvernement ont.

Les Ontariennes et Ontariens qui vivent dans les régions rurales et du nord, comme Algoma-Manitoulin, se plaignent depuis longtemps du manque d’accès à un service internet abordable, fiable et à jour. Avec le début de la pandémie, nous avons frappé un mur. Avec autant de personnes suivant les ordres de rester à la maison, travaillant et jouant à la maison, les étudiants apprennent à la maison; ce souhait est devenu un besoin désespéré. Mon bureau a reçu (et continue de recevoir) d’innombrables appels téléphoniques, courriels et lettres d’électeurs demandant au gouvernement de faire quelque chose pour les aider. Les électeurs disent qu’ils sont prêts à faire tout ce qu’il faut pour vaincre ce virus, mais pour maintenir un semblant de vie normale et mettre de la nourriture sur la table, ils ont besoin de l’aide du gouvernement. Et l’un des plus grands outils qui aideraient est l’accès à un service internet abordable et fiable.

Dans le Nord de l’Ontario, l’internet est limité et très coûteux. De nombreuses familles et entreprises font face à des factures Internet mensuelles de plusieurs centaines de dollars. Les habitants du Nord sont vraiment désavantagés par rapport aux autres régions de la province. Les néo-démocrates se battent pour l’accès à internet pour tous les habitants du Nord et toutes les collectivités. Et ce ne sont pas seulement les conservateurs de Ford, mais aussi les libéraux, qui ont choisi de ne pas agir. Après trois ans au gouvernement, les conservateurs de Ford ont choisi de ne pas fournir l’infrastructure Internet dont les habitants du Nord ont besoin.

En réponse aux appels des habitants du Nord, j’ai présenté ce mois-ci une motion qui aurait apporté un soulagement bien nécessaire pendant cette pandémie lorsque l’utilisation d’Internet a augmenté et que les coûts ont grimpé en flèche. Mais Doug Ford a clairement défini ses priorités en rejetant la motion.

Ford a eu la chance avec le plan que je lui ai proposé pour soulager les habitants du nord de leurs factures Internet très élevées pendant la pandémie. Mais il a démontré par ses actions que les habitants du Nord ne font pas partie de ses priorités. Au lieu de cela, il a simplement choisi de se débarrasser de toute la responsabilité et mettre le problème sur les épaules du gouvernement fédéral. Au lieu de blâmer Ottawa, Ford aurait pu choisir de travailler à la mise en œuvre d’une stratégie et de travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral pour obtenir des résultats positifs.

Mais il est clair que Ford a d’autres priorités plus importantes que les habitants du Nord de l’Ontario.

L’une des priorités de Ford qui est plus importantes que d’aider les familles du nord en difficulté était de réformer la loi électorale. Malheureusement, cette réforme ne visait pas à améliorer la vie (ou même à voter, d’ailleurs) pour les Ontariens, mais elle a plutôt amélioré la vie de Doug Ford et des conservateurs. Pour le dire franchement, les changements électoraux de Doug Ford ne représentent rien de plus qu’une saisie d’argent et une tentative évidente de faire taire ses détracteurs partout dans la province.

Pour atteindre son objectif, Ford a choisi de doubler le montant d’argent qu’un individu peut donner aux partis politiques. Le fait qu’au milieu d’une pandémie, Doug Ford tente de remplir les coffres politiques en laissant ses donateurs aux poches profondes doubler le montant qu’ils peuvent donner, en dit long sur les priorités de Ford. Au lieu de se concentrer sur la dévastation causée par la COVID-19, il s’est concentré sur ses efforts de réélection.

Je veux dire, vraiment M. Ford? Vous pensez que c’est une priorité que partagent les Ontariennes et Ontariens?

Pour être juste, cependant, pendant qu’ils étaient au pouvoir, les libéraux ont également tenté d’accumuler beaucoup d’argent avec des accès privilégiés à des ministres durant des levées de fonds. Alors maintenant, les conservateurs de Ford font tout ce qu’ils peuvent pour obtenir plus d’argent.

Il pourrait également intéresser les lecteurs de savoir que le NPD de l’Ontario a reçu 90 000 dons individuels en 2020 – plus que tous les autres partis réunis – avec un montant moyen de don de seulement 29 $. L’augmentation des limites des dons électoraux est avantageuse pour un parti qui reçoit moins de dons moyens, mais plus élevés – comme les libéraux qui ont dépensé en moyenne 146 $ et les conservateurs qui ont en moyenne 359 $ par don.

Une personne doit être définie par ses priorités et non par ses désirs. Ce sont les actions d’une personne qui définissent ses priorités. Le moment vient où M. Ford souhaiterait peut-être avoir choisi des priorités différentes.

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.