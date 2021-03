L’Ontario active le frein d’urgence dans la Circonscription sanitaire de Sudbury et districts

Sur les conseils du médecin hygiéniste en chef, le gouvernement de l’Ontario active un « frein d’urgence » dans la Circonscription sanitaire de Sudbury et districts et la déplace dans le palier « gris — confinement » du Cadre d’intervention pour garder l’Ontario en sécurité et ouvert . La décision a été prise en raison des tendances préoccupantes des indicateurs de la santé publique et en consultation avec le médecin hygiéniste local.

« L’enclenchement d’un frein d’urgence pour interrompre immédiatement la transmission de la COVID-19 est un élément clé du plan de notre gouvernement pour réintégrer les circonscriptions sanitaires de façon sécuritaire et graduelle dans le Cadre d’intervention, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Nous avons constaté une hausse rapide du taux de cas dans la région de Sudbury et une intervention rapide est nécessaire pour protéger les particuliers, les familles et les entreprises et pour sauver des vies. »

En fonction de l’évaluation la plus récente des données, le « frein d’urgence » est appliqué pour freiner la propagation de la COVID-19, nous prémunir contre les variants et protéger la santé publique et la capacité du système de santé dans la région. Du 3 au 9 mars 2021, le taux de cas dans la région a augmenté de 54,1 pour cent à 75,9 cas par 100 000 habitants.

La Circonscription sanitaire passera au palier « gris — confinement » à compter du vendredi 12 mars à 0 h 1.

« En raison de la détérioration rapide des tendances des indicateurs clés, le frein d’urgence est appliqué pour placer la Circonscription sanitaire de Sudbury et districts dans le palier « gris — confinement » afin d’aider à mieux réduire la propagation du virus dans la région, a expliqué le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef. Nous devons tous demeurer vigilants et respecter toutes les mesures de santé publique et de sécurité au travail afin de vaincre la menace posée par les variants préoccupants. »

Le médecin hygiéniste en chef continuera de consulter les experts de la santé publique et les autres experts, d’examiner les données et de conseiller le gouvernement sur les mesures appropriées et efficaces qui sont nécessaires pour protéger la santé de la population ontarienne.