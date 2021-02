Des élèves de Saint-Joseph se démarquent dans le concours d’affiches du Jour du souvenir de la Légion

2021 - Legion Awards

Cette année, les élèves de l’école Saint-Joseph (Wawa) ont participé au concours annuel des affiches du Jour du souvenir de la Légion. Sous la direction de M. Kirk Whitlock, enseignant à l’élémentaire, et de Mme Annette Lytwenko, enseignante au secondaire, les élèves ont élaboré et créé de magnifiques affiches en noir et blanc et en couleurs. Parmi les gagnants, on comptait dix élèves de l’école Saint-Joseph!

Les élèves suivantes de l’ÉS Saint-Joseph ont remporté les trois premières places pour les affiches en noir et blanc : Hana Nelson, 1re place; Tianna Morden, 2e place; et Zoé Cyr, 3e place. L’affiche d’Hana Nelson a progressé au niveau du district. Bonne chance Hana!

Au niveau élémentaire, élèves suivants de Saint-Joseph se sont démarqués en raison de l’excellence de leur affiche en couleurs. 1ère à 3e année : Rome Casavant, 1re place, et Song Banfield 3e place. 4e à 6eannée : Adriana Casavant, 1re place, Elianne Auger, 2e place, et Havana Thibodeau-Bello, 3e place. Les gagnants pour les affiches en noir et blanc pour 4e à 6e année : Lauryn Bumstead, 1re place, et Bryden Stamler, 3e place.

Les élèves ont raison d’être très fiers de leurs œuvres! Bravo à tous les élèves qui ont participé!