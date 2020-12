L’Ontario confirme qu’il y a des premiers cas en Ontario du variant de la COVID-19 détecté au R.-U.

La Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjointe de l’Ontario, a annoncé aujourd’hui qu’il y a deux cas confirmés en Ontario du variant de la COVID-19 qui a été détecté pour la première fois au Royaume-Uni. Ce variant a été depuis signalé dans de nombreux pays, dont le Danemark, la Belgique, l’Australie et les Pays-Bas. Avec l’arrivée de vols internationaux, il était attendu que le variant soit identifié en Ontario. L’Ontario est la première province à avoir détecté ce variant grâce au travail proactif du laboratoire de Santé publique Ontario.

Les cas sont un couple de Durham qui n’ont pas d’antécédents de voyages, d’expositions ni de contacts à risques élevés. Ces deux personnes ont été informées et sont en isolement, conformément aux protocoles de santé publique.

« Cela renforce la nécessité pour la population de l’Ontario de rester à la maison le plus possible et de continuer à respecter les consignes de santé publique, notamment les mesures de confinement à l’échelle de la province qui sont entrées en vigueur aujourd’hui, a déclaré la Dre Yaffe. Le service de santé de la région de Durham effectue des recherches de cas et de contacts et l’Ontario travaille en collaboration avec ses homologues fédéraux de l’Agence de la santé publique du Canada. »

Selon la modélisation et les études épidémiologiques, le variant de la COVID-19 détecté pour la première fois au Royaume-Uni se transmettrait plus facilement et plus rapidement, mais rien ne prouve qu’il risque davantage de causer des symptômes graves. Rien ne prouve non plus que les vaccins approuvés par Santé Canada seraient moins efficaces pour lutter contre le nouveau variant.

Reconnaissant le risque accru que peuvent poser les voyageurs internationaux qui arrivent en Ontario pour la transmission de ce nouveau variant, la province continue d’exhorter le gouvernement fédéral à s’associer à l’Ontario pour instaurer un programme de tests de dépistage à l’Aéroport international Toronto Pearson. Si le gouvernement fédéral n’accorde pas son soutien, le gouvernement de l’Ontario est prêt à faire cavalier seul.

Depuis le 26 décembre à 00 h 01, l’Ontario est assujetti à un confinement à l’échelle de la province. Ces mesures de durée limitée aideront à ralentir la transmission de la COVID-19 dans nos communautés, à limiter notre mobilité, à préserver la capacité du système de santé et à sauver des vies.

Le ministère de la Santé est toujours en communication constante avec l’Agence de la santé publique du Canada et d’autres territoires de compétence en vue de surveiller la situation qui évolue, et de faire en sorte que des efforts soient déployés de façon concertée, coordonnée et efficace pour protéger le public.