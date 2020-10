L’Ontario lancera des services paramédicaux communautaires pour les soins de SLD dans cinq collectivités

Le gouvernement de l’Ontario investit jusqu’à cinq millions de dollars pour lancer le programme de soins paramédicaux communautaires pour les soins de longue durée dans cinq collectivités de la province. Ce programme aidera les personnes âgées inscrites sur les listes d’attente de soins de longue durée à rester plus longtemps en sécurité dans le confort de leur foyer et de leur collectivité.

Les détails concernant le nouveau programme ont été fournis aujourd’hui par la Dre Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée, John Yakabuski, député provincial de Renfrew—Nipissing—Pembroke, Debbie Robinson, présidente du conseil de comté de Renfrew, et par le chef Michael Nolan, services paramédicaux et directeur des services d’urgence du comté de Renfrew.

« Alors que nous modernisons les soins de longue durée en Ontario, il est important que nous continuions à mettre au point des approches novatrices pour fournir des soins de santé de qualité aux êtres qui nous sont chers, a déclaré la ministre Fullerton. Ce programme constitue un excellent exemple de la collaboration que pratique notre gouvernement avec des partenaires de l’ensemble du système de soins de santé, et nous sommes reconnaissants à ces praticiennes et praticiens des soins paramédicaux qui nous permettront de mieux servir nos aînés. »

Ce nouveau programme de soins paramédicaux communautaires axé sur les soins de longue durée mettra à profit les compétences des praticiennes et praticiens des soins paramédicaux pour contribuer à réduire les soins de santé de couloir et à fournir des soins supplémentaires et appropriés aux personnes âgées. Ce programme, qui sera mis en œuvre par étapes, permettra de retarder la nécessité de soins de longue durée pour nos aînés en leur fournissant des soutiens à domicile améliorés. Le programme sera entièrement financé par le gouvernement provincial et géré en partenariat avec les municipalités locales.

La prestation de la phase un du programme aura lieu dans le comté de Brant, le conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane, la Ville d’Ottawa, le comté de Renfrew et la région de York. Ces collectivités tireront parti de leurs programmes de soins paramédicaux communautaires existants.

La prestation du programme sera assurée par les services paramédicaux locaux, en fournissant :

un accès aux services de santé 24 heures sur 24, sept jours sur sept, à domicile ou à distance, par des méthodes comme des soutiens en ligne ou virtuels;

des visites à domicile et des procédures de dépistage à domicile;

un suivi continuel de l’évolution ou de l’intensification des états pathologiques afin de prévenir ou de réduire les incidents qui surviennent en situation d’urgence;

de la formation supplémentaire sur les modes de vie sains ou la gestion de choses comme les maladies chroniques;

des liens, à l’intention des personnes participantes et de leurs familles, vers les soins à domicile et les soutiens communautaires.

« Notre gouvernement est déterminé à assurer le bien-être mental et physique de notre population vieillissante partout en Ontario et à mettre fin aux soins de santé de couloir, a déclaré John Yakabuski, député provincial de Renfrew—Nipissing—Pembroke. Cette approche innovante axée sur la communauté apportera une tranquillité d’esprit aux personnes qui attendent des soins de longue durée, grâce à un soutien continu pour des interventions non urgentes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris des visites à domicile et une surveillance à distance qui réagit à l’évolution ou à l’aggravation de l’état de santé. »

Sur la base de l’expérience acquise au cours de cette première phase, le programme pourra être étendu à d’autres collectivités qui souhaitent participer à une deuxième phase du programme.