L’Ontario s’apprête à lancer la plus vaste campagne de vaccination contre la grippe de son histoire

Le gouvernement de l’Ontario s’apprête à lancer la plus vaste campagne de vaccination contre la grippe de l’histoire de la province. Cette campagne s’inscrit dans le cadre de son plan global visant à préparer le système de santé provincial à une deuxième vague de COVID-19. Intitulé Protéger les Ontariens : Se préparer à de futures vagues de COVID-19, le plan définit une série de mesures qui ont pour but de prévenir la propagation du virus, de repérer les cas et de répondre effacement à tout scénario épidémique cet automne.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, pour fournir des détails à ce sujet.

« Nous avons travaillé tout l’été afin de mettre en place un plan robuste et complet pour faire face à une deuxième vague de COVID-19, qui pourrait être plus destructrice que la première, a déclaré le premier ministre Ford. Il est important que nous nous préparions à tout scénario afin de protéger la collectivité au complet, en particulier les Ontariens âgés ou vulnérables. Notre gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour venir à bout de ce virus mortel et cela comprend une campagne de vaccination contre la grippe sans précédent visant à maintenir la capacité de nos hôpitaux. »

Le plan Protéger les Ontariens prévoit les mesures suivantes :

Maintenir en place des mesures de santé publique rigoureuses, y compris en continuant à renforcer le dépistage et la gestion des cas et des contacts;

Repérer et gérer rapidement les cas afin de prévenir efficacement les éclosions de COVID-19;

Accélérer les efforts visant à réduire les retards enregistrés dans les services de santé;

Préparer la province à une recrudescence des cas de COVID-19;

Recruter de nouveaux professionnels de la santé, les conserver, les former et les soutenir, tout en continuant à impliquer les familles et les soignants dans ce processus;

Mettre en œuvre la plus vaste campagne de vaccination contre la grippe de l’histoire de la province.

Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de son plan de préparation sanitaire, la province en annoncera progressivement les détails au cours des prochains jours.

« Notre gouvernement a travaillé directement avec ses partenaires de première ligne pour s’assurer que notre système de santé sera prêt à faire face à toute nouvelle vague de COVID-19, a souligné la ministre Elliott. Notre meilleure défense contre la COVID-19 continue d’être les gestes quotidiens que nous posons pour arrêter la propagation du virus, y compris le respect de l’écart sanitaire, le port du masque et le fait de rester chez soi quand on est malade. Mais nous avons élaboré en parallèle un plan pour préparer l’Ontario à toute éventualité, lequel comprend une stratégie pour affronter la saison de la grippe et les mois d’hiver. »

La saison de la grippe représente un défi supplémentaire pour la province dans sa riposte aux futures vagues de COVID-19. C’est pourquoi le gouvernement investit près de 70 millions de dollars cette année pour acheter des doses du vaccin antigrippal et garantir une campagne de vaccination robuste et de grande envergure. Parmi les mesures mises en œuvre par l’Ontario, citons les suivantes :

Commander 5,1 millions de doses de vaccin antigrippal en partenariat avec le gouvernement fédéral et d’autres provinces et territoires, soit 700 000 doses de plus que la quantité approximative utilisée l’année dernière. Cela comprend 1,3 million de doses élevées du vaccin à l’intention des aînés de l’Ontario, en particulier ceux qui ont des antécédents médicaux;

Privilégier la distribution anticipée du vaccin antigrippal aux populations vulnérables dans les foyers de soins de longue durée, les hôpitaux et les maisons de retraite;

Investir 26,5 millions de dollars supplémentaires pour l’achat de doses supplémentaires de vaccin antigrippal, au besoin; elles seront distribuées par le biais du programme national d’achat de vaccins en vrac;

Pour la première fois dans l’histoire de la province, améliorer l’accès au vaccin antigrippal en donnant aux aînés la possibilité d’en recevoir une dose élevée en pharmacie;

Lancer une campagne de sensibilisation afin d’encourager la population à se faire vacciner contre la grippe.

« L’Association des pharmaciens et pharmaciennes de l’Ontario se réjouit que ses membres puissent jouer un rôle important dans le plan de préparation sanitaire du gouvernement provincial, qui vise à protéger les Ontariens et Ontariennes cette année contre la grippe et la COVID-19, a ajouté le président-directeur général de l’association, Justin Bates. La décision de la province d’étendre le programme de vaccin antigrippal à forte dose témoigne du degré élevé d’accessibilité de nos professionnels de la pharmacie de première ligne, en particulier pendant la pandémie, ainsi que des efforts fructueux déployés par notre secteur pour améliorer les taux d’immunisation contre la grippe en Ontario. »

Le vaccin antigrippal deviendra disponible aux Ontariens et Ontariennes de six mois et plus dans les semaines à venir, aux cabinets des prestataires de soins primaires et aux bureaux de santé publique. Il sera également disponible aux Ontariens de cinq ans et plus dans les pharmacies participantes. Toute personne qui se fait vacciner contre la grippe doit continuer à respecter les mesures de santé publique liées à la COVID-19, notamment en portant un masque, en se lavant fréquemment les mains et en respectant l’écart sanitaire avec les personnes extérieures à son ménage ou à son cercle social.