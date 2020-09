L’Ontario limite la taille des rassemblements sociaux privés et non surveillés pour toute la province

En consultation avec le médecin hygiéniste en chef et le Groupe des mesures de santé publique, le gouvernement de l’Ontario impose de nouvelles limites au nombre de personnes autorisées à participer à des rassemblements sociaux privés et non surveillés dans toutes les régions de la province. Plus tôt cette semaine, le gouvernement avait imposé ces restrictions à Toronto, à la région de Peel et à Ottawa.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, pour fournir des détails à ce sujet.

« Au cours des derniers jours, nous avons constaté une augmentation alarmante du nombre de cas de COVID-19 dans la province, a déclaré le premier ministre Ford. Clairement, les tendances n’évoluent pas comme nous l’avions espéré. C’est pourquoi nous prenons des mesures décisives pour réduire la taille des rassemblements sociaux privés et non surveillés dans toutes les régions de l’Ontario. Il est indispensable que chacun respecte les règles de santé publique afin d’éviter un nouveau confinement à l’échelle de la province et de protéger notre collectivité toute entière, en particulier les personnes âgées ou vulnérables. »

Les rassemblements sociaux privés et non surveillés comprennent les activités sociales et mondaines, les fêtes, les repas, les rassemblements, les barbecues ou les réceptions de mariage qui se tiennent dans des résidences privées, des cours arrière, des parcs et d’autres aires récréatives.

Les nouvelles limites concernant le nombre de personnes pouvant participer à des rassemblements sociaux privés et non surveillés dans toutes les régions de l’Ontario sont les suivantes :

10 personnes lors d’un événement ou rassemblement à l’intérieur (la limite était auparavant de 50 personnes);

25 personnes lors d’un événement ou rassemblement à l’extérieur (la limite était auparavant de 100 personnes).

Il est interdit de combiner des événements ou rassemblements intérieurs et extérieurs. Les rassemblements de 35 personnes (10 à l’intérieur et 25 à l’extérieur) ne sont pas permis.

« Nous prenons des mesures supplémentaires pour ralentir la propagation du virus et limiter les nouveaux cas de COVID-19 en réduisant la taille des rassemblements sociaux privés dans toute la province. Cette mesure se fonde sur l’augmentation du nombre de cas observée ces derniers jours, a indiqué la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott. Nous allons continuer à surveiller de près l’évolution de la pandémie et nous n’hésiterons pas à prendre d’autres mesures afin de protéger la santé et le bien-être de tous les Ontariens et Ontariennes. »

Les nouvelles limites ne s’appliquent pas aux événements et rassemblements tenus dans les entreprises et installations pourvues de personnel comme les bars, les restaurants, les cinémas, les centres de congrès, les salles de réception, les salles de sport, les lieux de culte, les événements de sport récréatif ou qui sont liés aux arts de la scène. Les règles existantes, y compris les mesures de santé publique et de sécurité au travail, continuent d’être en vigueur pour ces entreprises et ces installations.

Les nouvelles restrictions prennent effet immédiatement.

Par ailleurs, afin de favoriser une meilleure conformité aux directives de la santé publique, des modifications à la Loi sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) établiront, si elles sont adoptées :

une nouvelle infraction concernant la tenue ou l’organisation dans un logement ou d’autres lieux prescrits d’un rassemblement dépassant la limite de personnes prévue par décret;

une amende minimale de 10 000 $ pour les organisateurs de ces rassemblements;

le pouvoir pour la lieutenante-gouverneure en conseil d’indiquer des types de lieux supplémentaires auxquels s’appliquerait la nouvelle infraction;

le pouvoir pour un agent de police, un agent spécial ou un agent des Premières Nations d’ordonner la fermeture temporaire d’un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un rassemblement dépassant le nombre de personnes autorisé s’y déroule et d’obliger les particuliers à quitter les lieux.

« Il est essentiel que nous continuions à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de tous les Ontariens, a souligné la solliciteure générale Sylvia Jones. Nous facilitons la tâche des communautés pour assurer la sécurité des personnes, grâce à un large éventail d’outils et de moyens de dissuasion, notamment des sanctions plus sévères pour l’organisation de rassemblements sociaux dans des résidences privées qui enfreignent les limites applicables. Ce durcissement des restrictions à l’échelle de la province montre que nous restons prêts à adapter promptement notre stratégie pour faire face à l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Ontario. »

Le médecin hygiéniste en chef et les autres experts de la santé publique continuent à surveiller étroitement l’évolution de la situation afin de décider si les mesures ou les restrictions de santé publique peuvent être assouplies ou si elles doivent plutôt être renforcées.

Il demeure essentiel pour tout un chacun de continuer à respecter les avis de santé publique. Il s’agit notamment :

de rester à la maison ou de garder vos enfants à la maison en cas de maladie, même si les symptômes sont légers;

de respecter l’écart sanitaire avec les personnes qui ne font pas partie de votre ménage ou de votre cercle social ou lors de rassemblements;

de protéger votre cercle social;

de porter un masque lorsqu’il est impossible de respecter l’écart sanitaire et dans les lieux où le port du masque est obligatoire;

de vous laver les mains fréquemment et soigneusement;

de respecter les limites et les règles relatives aux rassemblements.

À titre de protection supplémentaire, le gouvernement encourage tous les Ontariens et Ontariennes à installer sur leur téléphone intelligent la nouvelle application Alerte COVID. Elle est disponible dans l’App Store d’Apple et sur la plateforme Google Play.