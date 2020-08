Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, Jeff Yurek, a publié la déclaration suivante à l’intention de tous les Ontariens et Ontariennes :

« Depuis des mois, les particuliers et les familles font leur part pour freiner la propagation de la COVID-19 en restant chez eux, et je voudrais souligner leur effort. Grâce aux progrès que nous avons accomplis ensemble, et alors que nous passons à la 3e étape du déconfinement de la province, j’encourage toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur milieu, à passer du temps à l’extérieur et à profiter en toute sécurité du magnifique été ontarien.

Si vous cherchez une bonne raison de sortir, vous pouvez relever le Défi 30×30 de Parcs Ontario. Ce défi annuel, qui dure tout le mois d’août, est organisé dans le cadre de l’initiative Santé des parcs, santé des populations de notre gouvernement. Le Défi 30×30 consiste pour les participants à passer 30 minutes dans la nature tous les jours pendant 30 jours.

Le Défi 30×30 est une excellente façon de prendre, ou de reprendre, des habitudes saines qui auront un impact positif sur notre vie pour des années à venir. On sait que passer du temps dans la nature a un impact profond sur la santé et le bien-être, est bénéfique pour l’humeur, renforce le système immunitaire et réduit le stress. Il y a de nombreuses façons de participer, comme partir en randonnée à vélo, faire une longue promenade à pied ou explorer des espaces verts, comme un parc provincial.

Bien que les gens soient encouragés à être plus actifs, il est important de se rappeler que nous devons être responsables et continuer de suivre les conseils de santé publique, y compris garder nos distances avec les autres à l’intérieur comme à l’extérieur, porter un masque quand on ne peut garder ses distances ou que c’est exigé, se laver les mains fréquemment et éviter les grands rassemblements. »