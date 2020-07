Un nouveau foyer de soins de longue durée sera construit à Ajax Pickering d’ici 2021

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’un nouveau foyer de soins de longue durée sera construit à l’emplacement de l’Hôpital d’Ajax et de Pickering (Lakeridge Health) en quelques mois seulement, plutôt qu’en plusieurs années. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme pilote d’accélération de la construction de la province. En collaboration avec l’organisme Lakeridge Health et Infrastructure Ontario, la province entend ainsi aménager à cet emplacement jusqu’à 320 nouveaux lits de soins de longue durée d’ici 2021.

Le programme pilote d’accélération de la construction s’inscrit dans le cadre du plan du gouvernement visant à aménager aux quatre coins de la province de nouveaux lits de soins de longue durée qui répondent à des normes de conception modernes, notamment en installant des climatiseurs et en limitant à un ou deux le nombre de lits par chambre, et ce dès aujourd’hui. Ce programme a été inauguré la semaine dernière à Mississauga ou 640 nouveaux lits de soins de longue durée seront aménagés d’ici 2021.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la ministre des Soins de longue durée, Merrilee Fullerton, de la présidente du conseil d’administration de Lakeridge Health, Sharon Cochran, du président régional et directeur général de la Municipalité régionale de Durham, John Henry, et du maire d’Ajax, Shaun Collier, pour présenter les détails de cette initiative.

« Les gouvernements successifs n’ont pas fait les investissements nécessaires pour renforcer notre système de soins de longue durée. Cela s’arrête maintenant, a déclaré le premier ministre Ford. Avec notre nouveau modèle de financement modernisé et ce programme pilote novateur, nous allons accélérer la mise en œuvre de ces projets essentiels et veiller à ce que davantage de personnes âgées reçoivent les soins de qualité qu’elles méritent. Nos efforts se poursuivront jusqu’à ce que chaque aîné de l’Ontario ait un endroit sûr et confortable où vivre. »

Grâce à l’utilisation de terrains appartenant aux établissements de santé et à une série de mesures accélératrices comme la construction modulaire et l’approvisionnement rapide, le gouvernement et ses partenaires ciblent l’achèvement de ce projet en 2021, soit plusieurs années avant les échéances habituelles. Lakeridge Health collaborera avec Infrastructure Ontario pour assurer la supervision quotidienne des chantiers, veiller à la mise en service et fournir des rapports périodiques sur l’état d’avancement des travaux.

« Ce projet constitue une étape clé pour réparer les failles de notre système de soins de longue durée, remédier à une liste d’attente de plus en plus longue, bâtir des collectivités plus saines et éliminer les soins de santé de couloir, a souligné la ministre Fullerton. Notre gouvernement va continuer à mettre en œuvre des idées novatrices et des solutions modernes pour offrir à nos aînés vulnérables un foyer accueillant et les soins dont ils ont besoin. »

En collaboration avec ses partenaires du système de soins de longue durée et du système de santé, l’Ontario continue de faire usage d’idées novatrices et de solutions modernes pour contribuer à éliminer les soins de santé de couloir et à accroître la capacité du système dans les collectivités de toute la province.