L’Ontario marque l’historique entrée en vigueur du nouvel accord commercial nord-américain

Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, M. Vic Fedeli, a fait aujourd’hui la déclaration ci-après au sujet de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

« Le gouvernement de l’Ontario se réjouit de la mise en œuvre de cet important accord commercial et espère que l’accord apportera une certitude accrue pour aider les entreprises à croître et aider à protéger les emplois sur tout le continent.

« Près d’un emploi sur cinq en Ontario dépend du commerce. Des échanges commerciaux représentant quelque 400 milliards de dollars canadiens passent chaque année par la frontière entre les États-Unis et le Canada en Ontario. Nous savons que de robustes liens commerciaux sont d’une importance capitale pour les entreprises et les collectivités qu’elles soutiennent de part et d’autre de la frontière.

« Protéger les emplois des gens vaillants de l’Ontario a été la priorité absolue de notre gouvernement lors des négociations. Je tiens à remercier les dirigeants et les négociateurs des trois pays. Ils ont travaillé de longues heures et ont su transcender les clivages politiques pour parvenir à cet accord essentiel.

« Les répercussions économiques de COVID-19 montrent qu’il faut continuer à forger des partenariats mutuellement avantageux et qu’il faut garantir aux entreprises ontariennes un accès aux marchés mondiaux. Les relations entre l’Ontario et les États-Unis ont toujours été solides. Alors que nous progressons sur la voie de la reprise économique, il n’a jamais été aussi important de renforcer ces relations pour le bien des entreprises, des travailleurs et des consommateurs de ces deux territoires.

« Notre gouvernement continuera à soutenir les entreprises et les travailleurs de l’Ontario, y compris nos industries de l’aluminium et de l’acier, les agriculteurs et notre secteur agroalimentaire d’une importance capitale. La solidité de nos relations commerciales sera d’un caractère déterminant pour ces industries au cours des prochains mois, et nous continuerons à prendre des mesures décisives pour nous mettre en mesure de réduire les risques et de garantir une certitude financière qui permettra à nos économies de se redresser plus rapidement. Le renforcement du partenariat commercial unique que nous avons avec les États-Unis permettra aux travailleurs, aux entreprises et aux consommateurs ordinaires de sortir de cette période d’incertitude économique en position de force.

« L’Ontario s’est dit déterminé à construire des ponts, pas des barrières, et cela n’a pas changé. Nous posons aujourd’hui un jalon important qui nous permettra de progresser tous ensemble sur la voie de la prospérité. »