Dévoilement de la programmation de la fête du Canada 2020

Aujourd’hui, l’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a dévoilé la programmation de la fête du Canada 2020. Le 1er juillet, les Canadiens et les Canadiennes d’un océan à l’autre sont invités à prendre part à une panoplie de célébrations virtuelles et à exprimer leur fierté.

Cette année plus que jamais, la fête du Canada rassemblera les Canadiens et les Canadiennes pour cette célébration nationale importante, même si elle se déroule virtuellement.

C’est aussi l’occasion de souligner des moments clés de notre histoire, comme le 40e anniversaire de l’hymne national « Ô Canada » et le rôle déterminant qu’a joué la Nation métisse dans l’entrée du Manitoba dans la Confédération il y a 150 ans.

Une programmation virtuelle des plus réjouissantes et engageantes

Les activités proposées s’inspirent des grandes forces du Canada : la diversité culturelle, l’excellence sportive et artistique, la culture et les langues autochtones ainsi que l’esprit d’innovation. Où que vous soyez, vous pourrez y participer.

Dès aujourd’hui, la Trousse de célébration virtuelle propose à toute la famille des activités interactives, créatives et éducatives. Explorez les coffrets d’activités dans le site Web et partagez votre expérience à l’aide du mot-clic #FêteduCanada.

Canada, soyons ensemble!

Au cours des prochaines semaines, répondez à l’appel sur les médias sociaux de personnalités canadiennes de renom comme le chef Ricardo, le blogueur de voyage Gunnarolla et l’ancien joueur de football Étienne Boulay, qui sera accompagné d’athlètes de partout au Canada, dont la patineuse Kaetlyn Osmond, la volleyeuse assise Jennifer Oakes et l’ancien joueur de football Shea Emery.

Ces capsules vidéo, qui seront affichées sur le site Web dès le 29 juin, vous feront vivre des moments inspirants, touchants et captivants en compagnie de Canadiens et de Canadiennes des quatre coins du pays.

« Cuisinons ensemble! » − Un défi culinaire rassembleur et haut en couleur.

« Bougeons ensemble! » − Un défi sportif amusant. Présentée par GoodLife Fitness.

« Innovons ensemble! » − L’ingéniosité canadienne à son meilleur.

« Découvrons ensemble! » − Des trésors cachés du Canada numérique. Présentée par Rogers.

« Célébrons ensemble! » − Une célébration à la hauteur de notre pays. Présentée par Tim Hortons.

Le 1er juillet partout au pays et dans le monde

De nombreuses villes et communautés du pays organisent également des célébrations virtuelles. De plus, les ambassades, les consulats et les hauts-commissariats du Canada offriront des activités ailleurs dans le monde. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site Web de la fête du Canada.

De 13 h à 14 h (heure locale) (à 14 h, heure de l’Atlantique), regardez l’émission « La fête du Canada à travers le pays » sur les ondes de Radio-Canada et de la CBC, ainsi qu’à la CPAC et sur les plateformes numériques de Patrimoine canadien à 13 h (HE).

L’émission de jour de la fête du Canada propose une tournée virtuelle des célébrations. En compagnie de Pierre-Yves Lord et de Serena Ryder, partez à la découverte de talentueux artistes à Yellowknife et à Moncton, en passant par Calgary, Winnipeg, Sudbury, Montréal et Québec.

Célébrez la diversité culturelle, l’excellence sportive, la culture et les langues autochtones et soulignez la résilience des travailleurs de première ligne. De plus, un clin d’œil au 40e anniversaire de l’hymne national « Ô Canada » et plusieurs surprises vous attendent.

En vedette: Paul Brandt, Marc Hervieux, Julie Nesrallah, Orchestre du Centre national des Arts, Laurence Nerbonne et Sarahmée, Leela Gilday, Ballet Atlantique Canada, Sierra Noble, Faouzia, Kelly Bado, Olivia Lunny, JP Hoe et Jason Burnstick, and Patricia Cano

De 20 h à 22 h (heure locale) (à 21 h, heure de l’Atlantique), regardez l’émission du soir « La fête du Canada ensemble » sur les ondes de Radio-Canada et de la CBC, ainsi que sur les plateformes numériques de Patrimoine canadien à 20 h (HE).

Animée par Pierre-Yves Lord et Serena Ryder, l’émission présente des collaborations artistiques originales entre artistes d’un bout à l’autre du pays, y compris des arrêts à Halifax, à Toronto et à Vancouver. On vous réserve tout un spectacle!

La soirée se terminera par un bouquet d’images des plus beaux feux d’artifice de la fête du Canada des années passées.

En vedette: Alanis Morissette, Avril Lavigne, Sarah McLachlan, Shane Koyczan, Charlotte Cardin, Loud, Roxane Bruneau, Alan Doyle, The Sheepdogs, Corneille, Alexandra Stréliski, Joel Plaskett, Ria Mae, Alex Nevsky, Radio Radio et Damien Robitaille, Haviah Mighty, The Jerry Cans, Natasha Kanapé Fontaine, Guillaume Côté, The National Ballet of Canada, Vanesa Garcia-Ribala Montoya, Les Grands Ballets Canadiens, andAlanna McAdie, Royal Winnipeg Ballet

Écoutez la chaîne officielle de la fête du Canada, Canada : Ensemble en musique, sur la plateforme Stingray, qui regroupe les artistes canadiens talentueux qui participent aux émissions nationales de la fête du Canada.

Un feu d’artifice virtuel

Grâce à la magie de la technologie, nous vous proposons un feu d’artifice virtuel en soirée le 1er juillet. Présentée par Tim Hortons, une application Web vous fera vivre une expérience nouvelle et mémorable. Les détails seront annoncés prochainement.

« Cette année n’est pas comme les autres. Mais même si nous traversons des temps difficiles, nous pouvons réfléchir à ce que cela signifie d’être Canadiens. Je vous invite tous, où que vous soyez, à participer aux activités que nous avons prévues. Aujourd’hui, l’histoire de notre pays, nos valeurs, notre talent et notre créativité sont exposés aux yeux du monde entier. Aujourd’hui, c’est notre jour. Bonne fête du Canada! » − L’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien