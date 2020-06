Célébrer les personnes âgées en Ontario

Raymond Cho, ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité, a publié la déclaration qui suit :

« Tandis que nous profitons de cette occasion pour souligner le Mois des personnes âgées, nous reconnaissons qu’il s’agit d’une période très difficile pour elles, alors qu’elles continuent de s’auto-isoler en raison du risque que représente la COVID-19.

Maintenant plus que jamais, il est important que nous mettions nos efforts en commun pour soutenir nos personnes âgées et souligner et honorer leurs connaissances, leur expérience et les contributions qu’elles ont faites pour bâtir la province dont nous profitons aujourd’hui – ainsi que toutes les contributions qu’elles continuent de faire chaque jour dans les collectivités partout en Ontario.

Le thème de cette année, Restez en sécurité, restez connectés, est axé sur le fait de garder nos adultes plus âgés en sécurité, connectés et mobilisés à la maison. Si vous avez des amis ou voisins plus âgés ou handicapés, prenez le temps de communiquer avec eux pour vous assurer qu’ils disposent de tout ce dont ils ont besoin en cette période difficile. Téléphonez-leur pour discuter, ou offrez-leur d’aller chercher pour eux des produits d’épicerie ou un médicament d’ordonnance.

Notre gouvernement a la plus grande considération envers nos personnes âgées, et nous nous engageons à les protéger et à les soutenir.

Nous poursuivons notre investissement dans près de 300 centres de vie active pour personnes âgées, qui aident les personnes âgées à demeurer actives et mobilisées dans leurs collectivités-amies des aînés. Je suis ravi de souligner que 175 de ces programmes sont actuellement offerts à distance au moyen de téléconférences, de vidéos en ligne et d’appels personnalisés. Ces programmes ont été essentiels pour aider les personnes âgées à rester connectées à partir de la maison durant cette période difficile.

Le mois dernier, nous avons investi 11 millions de dollars pour mettre en œuvre le Programme ontarien de soutien communautaire, qui contribue à coordonner la livraison de repas, de médicaments et d’autres produits de première nécessité pour les personnes âgées. Nous avons également investi 20 millions de dollars pour aider les maisons de retraite à instaurer des procédures de contrôle des infections et de dépistage actif.

Notre gouvernement travaille de plus à l’élaboration d’une stratégie exhaustive pour le bien-être des personnes âgées, qui permettra de s’assurer que les adultes plus âgés demeurent en santé et actifs, qu’ils participent à la vie sociale, qu’ils sont en sécurité, qu’ils ont la possibilité de vieillir à la maison et dans leurs collectivités et qu’ils participent au marché du travail et à l’économie selon leur désir. Nous serons en mesure de vous communiquer de plus amples précisions plus tard dans le courant de l’année.

J’encourage la population des quatre coins de la province de l’Ontario à se joindre à moi pour reconnaître le mois de juin comme étant le Mois des personnes âgées.

Faisons tous notre part et restons en sécurité et connectés avec nos adultes plus âgés chaque jour de l’année. »