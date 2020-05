L’Ontario offre aux consommateurs une meilleure stabilité et une plus grande prévisibilité en ce qui a trait aux factures d’électricité

Greg Rickford, ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, a fait la déclaration suivante au sujet des mesures d’allègement des tarifs d’électricité durant la pandémie de COVID-19.

« Notre gouvernement s’engage à soutenir les familles et les propriétaires de petites entreprises alors que la province planifie sa réouverture graduelle et sécuritaire.

Depuis le 24 mars 2020, nous avons investi un peu plus de 175 millions de dollars pour offrir un tarif d’urgence aux consommateurs d’électricité résidentiels, aux exploitations agricoles et aux petites entreprises en suspendant la tarification de l’électricité selon l’heure de consommation. Cet investissement vise à protéger les résidents de l’Ontario contre une augmentation notable des tarifs d’électricité alors que tous ont contribué à freiner la propagation du virus en restant chez eux.

Alors que les Ontariennes et les Ontariens continuent de travailler ou de suivre des cours depuis leur domicile, nous prolongeons la suspension de la tarification selon l’heure de consommation afin d’offrir aux consommateurs une plus grande stabilité et une meilleure prévisibilité en ce qui a trait à leurs factures d’électricité.

Afin de prolonger ce soutien de manière responsable, nous allons mettre en œuvre un tarif d’électricité fixe, appelé tarif d’électricité de récupération suite à la COVID-19, d’un montant de 12,8 cents par kWh, qui sera automatiquement appliqué à tous les consommateurs assujettis à la tarification selon l’heure de consommation 24 heures par jour, sept jours par semaine. Ce tarif fixe demeurera en vigueur du 1er juin au 31 octobre 2020.

Le tarif d’électricité de récupération suite à la COVID-19 de 12,8 ¢/kWh est basé sur le coût moyen de l’électricité tel qu’il a été fixé par la Commission de l’énergie de l’Ontario. Ce tarif fixe permet de maintenir la suspension de la tarification selon l’heure de consommation d’une manière qui soit responsable sur le plan financier. Grâce à la mise en place de ce nouveau tarif fixe, les consommateurs bénéficieront d’une plus grande flexibilité et pourront ainsi utiliser l’électricité quand ils en ont besoin sans payer le tarif défini pour les périodes médianes et les périodes de pointe.

Nous remercions les millions d’Ontariennes et d’Ontariens qui nous aident à freiner la propagation. De plus amples renseignements sur le tarif d’électricité de récupération suite à la COVID-19 et sur le plan du gouvernement de bâtir un réseau électrique qui œuvre pour la population de cette province seront communiqués lors du point quotidien du premier ministre le lundi 1er juin 2020 à 13 h, HNE. »