Déclaration commune au sujet du protocole d’entente sur les droits et le titre des Wet’suwet’en

Les chefs héréditaires des Wet’suwet’en, le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, Scott Fraser, et la ministre fédérale de Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, ont fait aujourd’hui la déclaration suivante :

Nous nous félicitons de la confirmation que les clans Wet’suwet’en aient terminé leur examen du protocole d’entente visant à affirmer et mettre en œuvre les droits et le titre des Wet’suwet’en que nous avons conclu ensemble le 29 février 2020 et qu’ils aient accepté de le signer. Nous nous réjouissons de faire progresser ce travail important visant à mettre en œuvre les droits et le titre des Wet’suwet’en comme trois niveaux égaux de gouvernement.

La santé et le bien-être de nos communautés, de nos familles et de nos amis nous préoccupent tous dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19. La réponse collective à cette pandémie dans l’ensemble du Canada a créé des circonstances exceptionnelles partout au pays.

En tenant compte des recommandations de l’administrateur provincial des soins de santé et de l’autorité sanitaire des Premières Nations pour poursuivre les mesures de distanciation sociale et éviter les voyages non essentiels, nous devons déterminer les détails des prochaines étapes, y compris la signature du protocole d’entente et sa diffusion publique.

Les Wet’suwet’en ont invité le ministre Fraser et la ministre Bennett à signer le protocole d’entente plus tard dans la semaine du 14 mai 2020. Ce délai permet aux trois gouvernements d’organiser une réunion virtuelle pour la signature. Elle coïncide également avec les résultats obtenus après le 33e anniversaire du début de l’affaire Delgamuukw/Gisday’wa à Smithers, dans laquelle le regretté Gisday’wa a ouvert le procès.

Les chefs héréditaires des Wet’suwet’en, la Colombie-Britannique et le Canada demeurent résolus à mettre en œuvre les droits et le titre des Wet’suwet’en grâce au protocole d’entente.

Il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir dans le processus de négociation convenu dans le protocole d’entente afin de définir la façon dont nos trois gouvernements mettrons en œuvre les droits et le titre ainsi que la façon dont nous collaborerons à l’avenir. Au fur et à mesure que les négociations iront de l’avant concernant la mise en œuvre des droits et titre des We’suwet’en, nous avancerons avec transparence et ouverture, et nous nous engagerons davantage avec les groupes des maisons Wet’suwet’en, les Premières Nations avoisinantes, les gouvernements locaux, les intervenants et le public.

C’est un pas important en avant dans la reconstruction des relations de gouvernement à gouvernement à gouvernement fondées sur l’affirmation des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. »

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada(RCAANC)