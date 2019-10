PERRIER, Jeanne D’Arc

Décédée paisiblement avec sa famille à ses côtés jeudi soir le 24 octobre, 2019 à l’âge de 89 ans. Épouse dévouée de Angello (Tibi) pendant 63 ans. Elle laisse dans le deuil ses précieux enfants Michel (Chantale), feu Claude, Louise et Guy (Suzanne). Fière grand-maman adorée de Eric, Rock (Sonia), Vicky (Marc), Tony (Brigitte) et Lina (Ryan). Arrière grand-maman de Jéremy, Jade, Ray-Ann, Mélody, Jordan et Théodore. Fille de feu Edwidge et Thomas Desgagné. Sœur de Jacques Desgagné (Marie-France). Jeanne D’Arc fut prédécédée par ses frères et sœurs Philippe Desgagné (Germaine), Lucianna Cloutier (Léopold), Julia Corbin (Edouard), Estelle Joubert (Carmel), Viateur Desgagné (Fernande), Benoit Desgagné (Paquerette), Lola Tennier (Normand), Georges Desgagné (Anne-Marie), Jean-Claude Desgagné (Floriante) et Monique Gauvin (Gaby). Elle restera à jamais dans la mémoire de plusieurs neveux et nièces. On se souviendra toujours de Mom / Grand-Maman pour son dévouement exceptionnel envers sa famille et ses proches.

La famille recevra parents et amis à l’église Ste-Cécile, Dubreuilville, le samedi 2 novembre 2019 de 12h à 13h. Le service funéraire aura lieu à 13h, présidé par Père Michael Asorgoe.

Des dons commémoratifs à la mémoire de Jeanne D’Arc fait à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC seraient grandement appréciés par la famille.

(Arrangements funéraires confiés à Kerry Funeral Home Ltd., Wawa, ON 705-856-7340). www.kerryfuneralhome.ca