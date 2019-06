Célébration de la Journée nationale des peuples autochtones en Ontario

Aujourd’hui, Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones, a fait la déclaration suivante pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones:

«Nous reconnaissons aujourd’hui qu’il s’agit d’une journée de célébration et de reconnaissance des peuples autochtones. Les peuples autochtones sont les premiers habitants de notre grande province, et j’encourage tous les Ontariens et Ontariennes à profiter de cette occasion pour en apprendre davantage sur la diversité culturelle des Premières Nations, des Inuit et des Métis. La Journée nationale des peuples autochtones est une occasion unique pour tous les Ontariens de reconnaître la richesse de l’histoire, de la culture, des contributions et des réalisations des peuples autochtones.

Aujourd’hui, c’est aussi l’occasion de mieux connaître l’art, les traditions et les cultures des peuples autochtones qui ont contribué à façonner notre passé et qui continuent de façonner qui nous sommes.

La Journée nationale des peuples autochtones coïncide avec le solstice d’été, un jour sacré pour de nombreux peuples autochtones. En participant aux cérémonies et aux traditions, nous célébrons et aidons à préserver les cultures autochtones, et nous apprenons à adopter un véritable esprit de partenariat qui aidera à renforcer notre province.

J’encourage tous les Ontariens et Ontariennes à se joindre à la célébration et à participer à l’une des nombreuses activités qui ont lieu dans les communautés de la province.