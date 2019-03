Déclaration de député Michael Mantha pour la Journée internationale de la Francophonie

« Vivre dans un pays où il y a deux langues officielles est une raison d’être fier pour plusieurs qui vivent à Algoma-Manitoulin. Cela est constamment démontré par les nombreux individus, familles, communautés, organisations et entreprises francophone et francophile à travers la circonscription, » député Michael Mantha a déclaré. « Pour toutes ces raisons et de nombreuses autres, je veux souhaiter une bonne Journée internationale de la Francophonie à tous. C’est donc une journée pour célébrer la langue, la culture et la diversité françaises. »

Afin d’honorer la création de l’Agence de coopération culturelle et technique du 20 mars 1970, qui est maintenant l’Organisation internationale de la Francophonie, environ 300 millions francophones et francophiles de cinq continents rendent hommage à cette journée.

Malgré qu’il y a beaucoup à célébrer, l’Algoma-Manitoulin et de nombreuses autres régions de l’Ontario ont prouvé leur résilience au cours des derniers mois après que le gouvernement à Ford a éliminé l’Université de l’Ontario français et a transféré les responsabilités du Commissariat aux services en français aux bureaux de l’ombudsman. Le 1er décembre 2018, l’Assemblée francophone de l’Ontario, qui représente environ 740 000 Franco-Ontariens et Ontariennes, a organisé une manifestation contre les changements annoncés.

« Le message de nombreux Franco-Ontariens et Ontariennes est que nous n’en demandons pas plus, mais simplement garder ce que nous avions. L’accès aux services, à l’éducation et aux événements en français est important pour maintenir la culture française. C’est une réalité avec laquelle notre pays est malheureusement trop familiarisé à cause de l’interdiction des langues et des cérémonies autochtones dans le passé, » Mantha ajoute. « Bonne Journée internationale de la Francophonie à tous ceux qui célèbrent et organisent des événements pour vos communautés! »