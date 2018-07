Le premier ministre Justin Trudeau – Bonne fête du Canada!

« Peu importe où nous sommes, aujourd’hui, en tant que Canadiens, c’est le moment de célébrer le Canada et ceux qui ont bâti ce pays que nous aimons.

« Nous sommes 37 millions de citoyens. Nous sommes forts de nos différences, fiers de notre diversité et unis par nos ambitions. D’une génération à l’autre, les Canadiens ont donné vie à la promesse de notre pays grâce à leur détermination, une vision audacieuse et leur travail acharné. Ils ont bâti la classe moyenne forte qui est au cœur de notre réussite et aujourd’hui, les travailleurs du Canada font la force de notre pays.

« Ils bâtissent les routes et les ponts que nous empruntons pour aller au travail et retourner à la maison. Ils font vivre les familles, ici au pays et au-delà de nos frontières. Certains sont des jeunes qui commencent leur carrière ou de nouveaux arrivants qui amènent de nouvelles compétences sur le marché du travail.

« De l’acier ontarien à l’aluminium québécois, du secteur de l’agriculture et de l’énergie des Prairies et du Nord au secteur forestier de la Colombie-Britannique, en passant par les pêches de l’Atlantique, les Canadiens travaillent fort et renforcent nos communautés tous les jours.

« Nous savons que nous pouvons compter sur les Canadiens. Nous sommes solidaires les uns des autres et nous le serons toujours. La réussite du Canada repose sur ses citoyens, qui s’épaulent entre eux, d’une communauté à l’autre.

« Aujourd’hui, nous célébrons tout ce que nous avons accompli ensemble et tournons notre regard vers l’avenir. Ensemble, nous continuerons d’être à la hauteur de nos valeurs et de donner suite à la promesse du Canada. Nous continuerons de faire avancer la réconciliation, en veillant à ce que les droits des Premières Nations, des Inuits et des Métis soient reconnus et mis en œuvre, et ce, dans un esprit de respect, de coopération et de partenariat. Ensemble, nous bâtirons un pays où tous les Canadiens ont une chance réelle et égale de réussir, peu importe l’endroit d’où ils viennent, la religion qu’ils pratiquent ou la personne qu’ils aiment.

« Voilà notre défi en tant que Canadiens. Je sais que nous sommes à la hauteur. Aujourd’hui, faisons ce que les Canadiens font le mieux : tourner notre regard vers l’avenir en nous retroussant les manches. Ensemble, nous continuerons de bâtir un pays qui fait la fierté de tous les Canadiens.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons à tous une très joyeuse fête du Canada. »