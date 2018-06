Félicitations de la FMNO à Doug Ford, nouveau premier ministre de l’Ontario

Jun 22, 2018 @ 12:00

À la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario (FMNO), on profite de l’occasion pour féliciter le premier ministre désigné, M. Doug Ford et le Parti progressiste conservateur de l’Ontario pour leur récente victoire majoritaire aux élections provinciales. On a bon espoir que les quatre prochaines années seront porteuses de croissance et de confiance pour l’économie du Nord de l’Ontario et de partout en province.

Cette année, la conférence conjointe de la FMNO et du MAM s’articulait autour du thème Aller de l’avant grâce à l’innovation. Plus de 181 personnes ont pris part à cet événement d’une durée de trois jours. Nous étions heureux d’accueillir à Parry Sound les chefs des trois principaux partis au débat des dirigeants du Nord. Leur présence a donné aux délégués l’occasion de les entendre s’exprimer sur des dossiers d’intérêt pour la population du Nord de l’Ontario. La Ville de Parry Sound a été une excellente hôtesse et a aidé à organiser une remarquable conférence de la FMNO et du ministère des Affaires municipales.

Les membres du CA de la FONOM aimeraient remercier toutes les personnes qui se sont présentées aux récentes élections provinciales ainsi que leurs bénévoles; ils apprécient le temps et l’effort qu’elles y ont consacrés. C’est grâce à leur engagement envers nos collectivités que le Nord est plus fort! Ce sera un plaisir de travailler avec les représentants de tous les partis au cours des quatre prochaines années.

C’est avec intérêt que les délégués de la FMNO rencontreront le nouveau premier ministre et les membres de son cabinet au cours de la conférence de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO) qui aura lieu plus tard cet été. Les représentants de la FMNO se réjouissent à l’idée d’entamer un dialogue constructif et productif avec le gouvernement ainsi qu’à travailler de concert avec celui-ci pour aborder les dossiers qui tiennent le plus à coeur aux gens du Nord.

SOURCE – FONOM