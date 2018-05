Lors de sa visite à Thunder Bay, Andrea Horwath privilégie les soins de santé

May 19, 2018 @ 16:42

Lors d’une visite à Thunder Bay ce matin, la chef du NPD de l’Ontario, Andrea Horwath, a promis aux membres de la communauté, ainsi qu’aux travailleurs et travailleuses de la santé, du changement pour le mieux en termes de soins de santé dans la communauté, après des années de sous-financement et de coupures budgétaires.

« Thunder Bay est un très bel endroit pour vivre. Mais il nous faut simplement mieux faire pour nous assurer de bien prendre soin des familles qui vivent à Thunder Bay, en veillant à ce qu’elles aient accès aux soins dont elles ont besoin », a dit Mme Horwath. « Après quinze longues années de gouvernements libéraux, les services de soins de santé sont poussés dans leurs derniers retranchements. Les travailleurs et travailleuses de la santé font de leur mieux, mais ils ne disposent tout simplement pas des ressources dont ils ont besoin pour fournir les soins qu’ils voudraient fournir ».

« Doug Ford a promis d’imposer des coupures de plus de 6 milliards de dollars à l’ensemble des secteurs. Rien qu’en termes de soins de santé, cela voudrait dire le congédiement de milliers d’infirmiers et d’infirmières et la fermeture de douzaines d’hôpitaux. À Thunder Bay, cela signifierait la suppression de 112 emplois bien rémunérés en milieu hospitalier. Et la promesse de M. Ford de “ne rien épargner” en cherchant effrénément à privatiser les services provinciaux veut dire que les soins de santé sur lesquels nous comptons seraient tous en danger ».

L’été dernier, le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay a fait face à un taux d’occupation record, et il a été engorgé 90 % du temps. Plus tôt cette année, le Centre était à ce point engorgé que l’hôpital, disposant de 375 lits, devait s’occuper de 447 patients. L’hôpital dispose d’un seul centre de traumatologie, de la seule unité de soins intensifs néonatals et de la seule unité AVC de la région. Quant à son service des urgences, il est l’un des plus bondés de la province, prenant en charge plus de 100 000 patients chaque année. Diriger les patients vers un autre service d’urgences est rigoureusement impossible.

« Cessons d’endurer ces pénibles attentes aux urgences qui ne font que se prolonger. Ça suffit. Commençons le désengorgement tout de suite », a lancé Andrea Horwath. « Finissons-en avec le surpeuplement des hôpitaux, et offrons aux familles de Thunder Bay les soins qu’elles méritent », a-t-elle ajouté.

La plateforme d’Andrea Horwath – Changeons pour le mieux – s’engage à s’attaquer à la médecine de couloir et à la crise du surpeuplement en investissant immédiatement 1,2 milliards de dollars dans les hôpitaux de l’Ontario, et en continuant d’investir dans nos hôpitaux chaque année, avec des augmentations du financement supérieures au taux d’inflation, et qui répondent aux besoins des hôpitaux faisant face à la croissance démographique, au vieillissement de la population, et aux besoins particuliers de chacune des communautés environnantes.

Parmi les autres engagements pour régler la crise écrasante sévissant dans nos hôpitaux figurent les éléments suivants :