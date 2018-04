De jeunes maîtres d’échecs se réuniront à Wawa pour le Tournoi d’échecs Franco-Nord-Ouest Demain

Apr 18, 2018 @ 17:54

Le jeudi 19 avril, quelque 120 jeunes maîtres d’échecs se réuniront à Wawa afin de participer au cinquième Tournoi d’échecs Franco-Nord-Ouest. Présentée par l’école Saint-Joseph de Wawa, cette compétition réunira des élèves francophones provenant des écoles catholiques et publiques suivantes : Saint-Joseph (Wawa), St-Joseph (Dubreuilville), Notre-Dame-du-Sault (Sault-Ste-Marie), Saint Nom de Jésus (Hornepayne), Sacré-Cœur (Chapleau), l’Escalade (Wawa), l’Orée des Bois (Dubreuilville) et Cité-Supérieure (Marathon).

Le tournoi se déroulera de 9 h à 15 h à l’école Saint-Joseph (101, avenue Churchill, Wawa). Chaque participant aura droit à cinq parties. Le tournoi propose quatre catégories, à savoir : 3e et 4e années, 5e et 6e années, 7e et 8e années et école secondaire (de la 9e à la 12e année). Il y aura des lauréats dans chacune des catégories pour l’équipe gagnante et l’élève le plus performant.

L’école Saint-Joseph de Wawa est réputée pour la passion de ses élèves envers le jeu d’échecs, qui est une discipline faisant appel à la finesse stratégique, la mémoire et la capacité de résoudre des problèmes. Les organisateurs de cette compétition francophone amicale souhaitent permettre à un plus grand nombre d’élèves du nord-ouest de l’Ontario de découvrir le jeu d’échecs et de parfaire leurs habiletés dans cette discipline.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec René-Guy Nobert, enseignant à l’école Saint-Joseph (Wawa), au 705-856-2003 ou à reneguy.nobert@nouvelon.ca.