OPP NWR – Mandatory Evacuations & Highway Closures (Bilingual’) 5:42 a.m.

5:30 a.m:

NWR OPP continues to advise the public of mandatory evacuation orders in the following areas due to ongoing forest fires:

Armstrong

Collins First Nation

Cushing Lake

Lac des Mille Lacs First Nation and nearby communities

Whitesand First Nation

If you are in these communities and need assistance evacuation, please call 9-1-1.

Residents in the following areas are encouraged to prepare for a possible evacuation due to the evolving wildfire situation:

Ignace

Crystal Lake

Highway 633 area

No evacuation order is currently in place for these areas, however, residents in some locations may have been directly advised by emergency personnel to evacuate as a precaution. Please continue to monitor for any updates.

In addition, the following road closures remain in place:

Highway 11 – all lanes closed between Highway 633 and Highway 623 (east of Atikokan)

Highway 599 – southbound closed between Highway 516 and Mishkeegogamang First Nation

NWR OPP is urging the public to say informed and plan ahead.

Stay up to date on current fire conditions in your area: https://ontario.ca/page/forest-fi

res

res If you are evacuating, remember to pack essential items, such as medications, identification, passports, and important documents

Follow all evacuation orders, road closures, and instructions from emergency officials

Keep a safe distance from emergency crews and aircrafts so they can carry out their work effectively

In an emergency, call 9-1-1. For non-emergent police matters, please call 1-888-310-1122. ^pia

5 h 30: La Police provinciale de l’Ontario de la région du Nord-Ouest (NWR OPP) continue d’informer la population des ordonnances d’évacuation obligatoires en vigueur dans les régions suivantes en raison des feux de forêt en cours :

Armstrong

Première Nation de Collins

Lac Cushing

Première Nation du Lac des Mille Lacs et collectivités avoisinantes

Première Nation de Whitesand

Si vous vous trouvez dans l’une de ces collectivités et avez besoin d’aide pour évacuer, veuillez composer le 9-1-1.

Les résidents des régions suivantes sont invités à se préparer à une éventuelle évacuation en raison de l’évolution de la situation liée aux feux de forêt :

Ignace

Crystal Lake

Région de l’autoroute 633

Aucun arrêté d’évacuation n’est actuellement en vigueur pour ces régions; toutefois, les résidents de certaines localités ont peut-être reçu directement des services d’urgence la consigne d’évacuer par mesure de précaution. Veuillez continuer à suivre les mises à jour.

De plus, les fermetures de routes suivantes sont toujours en vigueur :

Route 11 – toutes les voies sont fermées entre la route 633 et la route 623 (à l’est d’Atikokan)

Route 599 – direction sud fermée entre la route 516 et la Première Nation de Mishkeegogamang

La Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) de la région NWR exhorte la population à se tenir informée et à planifier à l’avance.

Tenez-vous au courant de la situation actuelle des feux dans votre région : https://ontario.ca/page/forest-fi

res

res Si vous devez évacuer, n’oubliez pas d’emporter les articles essentiels, tels que les médicaments, vos pièces d’identité, vos passeports et vos documents importants

Respectez tous les ordres d’évacuation, les fermetures de route et les directives des responsables des urgences

Gardez une distance de sécurité par rapport aux équipes d’intervention et aux aéronefs afin qu’ils puissent mener à bien leur travail

En cas d’urgence, composez le 9-1-1. Pour les questions policières non urgentes, veuillez composer le 1-888-310-1122. ^pia

July 13, 10:25 p.m.

NWR OPP is advising the public of mandatory evacuation orders in the following areas due to ongoing forest fires:

Armstrong

Whitesand First Nation

The following communities are monitoring the evolving situation. Updates will be provided as information becomes available: Ignace Emergency crews are on-site to help facilitate evacuations. If you are in these communities and need assistance evacuation, please call 9-1-1. For non-emergent police matters, please call 1-888-310-1122.

In addition, the following road closures are currently in place: Highway 11 – all lanes closed between Highway 633 and Highway 623 (east of Atikokan)

Highway 599 – southbound closed between Highway 516 and Mishkeegogamang First Nation

NWR OPP is urging the public to say informed and plan ahead. Stay up to date on current fire conditions in your area: https://www.ontario.ca/page/forest-fires

If you are evacuating, remember to pack essential items, such as medications, identification, passports, and important documents

Follow all evacuation orders, road closures, and instructions from emergency officials

Keep a safe distance from emergency crews and aircrafts so they can carry out their work effectively

13 juillet, 22 h 25: La Police provinciale de l’Ontario de la région nord-ouest informe la population que des ordonnances d’évacuation obligatoires ont été émises dans les régions suivantes en raison des feux de forêt en cours : Armstrong

Première Nation de Whitesand

Les collectivités suivantes surveillent l’évolution de la situation. Des mises à jour seront fournies dès que de l’information sera disponible : Ignace

Les équipes d’urgence sont sur place pour faciliter les évacuations. Si vous vous trouvez dans ces collectivités et avez besoin d’aide pour évacuer, veuillez composer le 9-1-1. Pour les questions policières non urgentes, veuillez composer le 1-888-310-1122.

De plus, les fermetures de routes suivantes sont actuellement en vigueur : Route 11 – toutes les voies sont fermées entre la route 633 et la route 623 (à l’est d’Atikokan)

Route 599 – direction sud fermée entre la route 516 et la Première Nation de Mishkeegogamang