OPP NWR – Mandatory Evacuations & Highway Closures (Bilingual’) 5:42 a.m.

Jul 14, 2026 at 05:42
5:30 a.m:
NWR OPP continues to advise the public of mandatory evacuation orders in the following areas due to ongoing forest fires:
- Armstrong
- Collins First Nation
- Cushing Lake
- Lac des Mille Lacs First Nation and nearby communities
- Whitesand First Nation
If you are in these communities and need assistance evacuation, please call 9-1-1.
Residents in the following areas are encouraged to prepare for a possible evacuation due to the evolving wildfire situation:
- Ignace
- Crystal Lake
- Highway 633 area
No evacuation order is currently in place for these areas, however, residents in some locations may have been directly advised by emergency personnel to evacuate as a precaution. Please continue to monitor for any updates.
In addition, the following road closures remain in place:
- Highway 11 – all lanes closed between Highway 633 and Highway 623 (east of Atikokan)
- Highway 599 – southbound closed between Highway 516 and Mishkeegogamang First Nation
NWR OPP is urging the public to say informed and plan ahead.
- Stay up to date on current fire conditions in your area: https://ontario.ca/page/forest-fi
res
- If you are evacuating, remember to pack essential items, such as medications, identification, passports, and important documents
- Follow all evacuation orders, road closures, and instructions from emergency officials
- Keep a safe distance from emergency crews and aircrafts so they can carry out their work effectively
- In an emergency, call 9-1-1. For non-emergent police matters, please call 1-888-310-1122. ^pia
5 h 30: La Police provinciale de l’Ontario de la région du Nord-Ouest (NWR OPP) continue d’informer la population des ordonnances d’évacuation obligatoires en vigueur dans les régions suivantes en raison des feux de forêt en cours :
- Armstrong
- Première Nation de Collins
- Lac Cushing
- Première Nation du Lac des Mille Lacs et collectivités avoisinantes
- Première Nation de Whitesand
Si vous vous trouvez dans l’une de ces collectivités et avez besoin d’aide pour évacuer, veuillez composer le 9-1-1.
Les résidents des régions suivantes sont invités à se préparer à une éventuelle évacuation en raison de l’évolution de la situation liée aux feux de forêt :
- Ignace
- Crystal Lake
- Région de l’autoroute 633
Aucun arrêté d’évacuation n’est actuellement en vigueur pour ces régions; toutefois, les résidents de certaines localités ont peut-être reçu directement des services d’urgence la consigne d’évacuer par mesure de précaution. Veuillez continuer à suivre les mises à jour.
De plus, les fermetures de routes suivantes sont toujours en vigueur :
- Route 11 – toutes les voies sont fermées entre la route 633 et la route 623 (à l’est d’Atikokan)
- Route 599 – direction sud fermée entre la route 516 et la Première Nation de Mishkeegogamang
La Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) de la région NWR exhorte la population à se tenir informée et à planifier à l’avance.
- Tenez-vous au courant de la situation actuelle des feux dans votre région : https://ontario.ca/page/forest-fi
res
- Si vous devez évacuer, n’oubliez pas d’emporter les articles essentiels, tels que les médicaments, vos pièces d’identité, vos passeports et vos documents importants
- Respectez tous les ordres d’évacuation, les fermetures de route et les directives des responsables des urgences
- Gardez une distance de sécurité par rapport aux équipes d’intervention et aux aéronefs afin qu’ils puissent mener à bien leur travail
- En cas d’urgence, composez le 9-1-1. Pour les questions policières non urgentes, veuillez composer le 1-888-310-1122. ^pia
July 13, 10:25 p.m.
- Armstrong
- Whitesand First Nation
- Ignace
- Highway 11 – all lanes closed between Highway 633 and Highway 623 (east of Atikokan)
- Highway 599 – southbound closed between Highway 516 and Mishkeegogamang First Nation
- Stay up to date on current fire conditions in your area: https://www.ontario.ca/page/forest-fires
- If you are evacuating, remember to pack essential items, such as medications, identification, passports, and important documents
- Follow all evacuation orders, road closures, and instructions from emergency officials
- Keep a safe distance from emergency crews and aircrafts so they can carry out their work effectively
- Armstrong
- Première Nation de Whitesand
- Ignace
- Route 11 – toutes les voies sont fermées entre la route 633 et la route 623 (à l’est d’Atikokan)
- Route 599 – direction sud fermée entre la route 516 et la Première Nation de Mishkeegogamang
- Tenez-vous au courant de la situation actuelle des feux dans votre région : https://www.ontario.ca/page/forest-fires
- Si vous devez évacuer, n’oubliez pas d’emporter les articles essentiels, tels que les médicaments, vos pièces d’identité, vos passeports et vos documents importants
- Respectez tous les ordres d’évacuation, les fermetures de routes et les directives des responsables des urgences
- Gardez une distance de sécurité par rapport aux équipes d’intervention et aux aéronefs afin qu’ils puissent mener à bien leur travail