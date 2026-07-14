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OPP NWR – Mandatory Evacuations & Highway Closures (Bilingual’) 5:42 a.m.

Jul 14, 2026 at 05:42

5:30 a.m:
NWR OPP continues to advise the public of mandatory evacuation orders in the following areas due to ongoing forest fires:

  •  Armstrong
  • Collins First Nation
  • Cushing Lake
  • Lac des Mille Lacs First Nation and nearby communities
  • Whitesand First Nation

If you are in these communities and need assistance evacuation, please call 9-1-1.

Residents in the following areas are encouraged to prepare for a possible evacuation due to the evolving wildfire situation:

  • Ignace
  • Crystal Lake
  • Highway 633 area

No evacuation order is currently in place for these areas, however, residents in some locations may have been directly advised by emergency personnel to evacuate as a precaution. Please continue to monitor for any updates.

In addition, the following road closures remain in place:

  • Highway 11 – all lanes closed between Highway 633 and Highway 623 (east of Atikokan)
  • Highway 599 – southbound closed between Highway 516 and Mishkeegogamang First Nation

NWR OPP is urging the public to say informed and plan ahead.

  • Stay up to date on current fire conditions in your area: https://ontario.ca/page/forest-fi
    res
  • If you are evacuating, remember to pack essential items, such as medications, identification, passports, and important documents
  • Follow all evacuation orders, road closures, and instructions from emergency officials
  • Keep a safe distance from emergency crews and aircrafts so they can carry out their work effectively
  • In an emergency, call 9-1-1. For non-emergent police matters, please call 1-888-310-1122. ^pia

5 h 30: La Police provinciale de l’Ontario de la région du Nord-Ouest (NWR OPP) continue d’informer la population des ordonnances d’évacuation obligatoires en vigueur dans les régions suivantes en raison des feux de forêt en cours :

  • Armstrong
  • Première Nation de Collins
  • Lac Cushing
  • Première Nation du Lac des Mille Lacs et collectivités avoisinantes
  • Première Nation de Whitesand

Si vous vous trouvez dans l’une de ces collectivités et avez besoin d’aide pour évacuer, veuillez composer le 9-1-1.

Les résidents des régions suivantes sont invités à se préparer à une éventuelle évacuation en raison de l’évolution de la situation liée aux feux de forêt :

  • Ignace
  • Crystal Lake
  • Région de l’autoroute 633

Aucun arrêté d’évacuation n’est actuellement en vigueur pour ces régions; toutefois, les résidents de certaines localités ont peut-être reçu directement des services d’urgence la consigne d’évacuer par mesure de précaution. Veuillez continuer à suivre les mises à jour.

De plus, les fermetures de routes suivantes sont toujours en vigueur :

  • Route 11 – toutes les voies sont fermées entre la route 633 et la route 623 (à l’est d’Atikokan)
  • Route 599 – direction sud fermée entre la route 516 et la Première Nation de Mishkeegogamang

La Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) de la région NWR exhorte la population à se tenir informée et à planifier à l’avance.

  • Tenez-vous au courant de la situation actuelle des feux dans votre région : https://ontario.ca/page/forest-fi
    res
  • Si vous devez évacuer, n’oubliez pas d’emporter les articles essentiels, tels que les médicaments, vos pièces d’identité, vos passeports et vos documents importants
  • Respectez tous les ordres d’évacuation, les fermetures de route et les directives des responsables des urgences
  • Gardez une distance de sécurité par rapport aux équipes d’intervention et aux aéronefs afin qu’ils puissent mener à bien leur travail
  • En cas d’urgence, composez le 9-1-1. Pour les questions policières non urgentes, veuillez composer le 1-888-310-1122. ^pia

July 13, 10:25 p.m.

NWR OPP is advising the public of mandatory evacuation orders in the following areas due to ongoing forest fires:
  • Armstrong
  • Whitesand First Nation
The following communities are monitoring the evolving situation. Updates will be provided as information becomes available:
  • Ignace
Emergency crews are on-site to help facilitate evacuations. If you are in these communities and need assistance evacuation, please call 9-1-1. For non-emergent police matters, please call 1-888-310-1122.
In addition, the following road closures are currently in place:
  • Highway 11 – all lanes closed between Highway 633 and Highway 623 (east of Atikokan)
  • Highway 599 – southbound closed between Highway 516 and Mishkeegogamang First Nation
NWR OPP is urging the public to say informed and plan ahead.
  • Stay up to date on current fire conditions in your area: https://www.ontario.ca/page/forest-fires
  • If you are evacuating, remember to pack essential items, such as medications, identification, passports, and important documents
  • Follow all evacuation orders, road closures, and instructions from emergency officials
  • Keep a safe distance from emergency crews and aircrafts so they can carry out their work effectively
13 juillet, 22 h 25:
La Police provinciale de l’Ontario de la région nord-ouest informe la population que des ordonnances d’évacuation obligatoires ont été émises dans les régions suivantes en raison des feux de forêt en cours :
  • Armstrong
  • Première Nation de Whitesand
Les collectivités suivantes surveillent l’évolution de la situation. Des mises à jour seront fournies dès que de l’information sera disponible :
  • Ignace
Les équipes d’urgence sont sur place pour faciliter les évacuations. Si vous vous trouvez dans ces collectivités et avez besoin d’aide pour évacuer, veuillez composer le 9-1-1. Pour les questions policières non urgentes, veuillez composer le 1-888-310-1122.
De plus, les fermetures de routes suivantes sont actuellement en vigueur :
  • Route 11 – toutes les voies sont fermées entre la route 633 et la route 623 (à l’est d’Atikokan)
  • Route 599 – direction sud fermée entre la route 516 et la Première Nation de Mishkeegogamang
La Police provinciale de l’Ontario de la région du Nord-Ouest invite le public à se tenir informé et à planifier à l’avance.
  • Tenez-vous au courant de la situation actuelle des feux dans votre région : https://www.ontario.ca/page/forest-fires
  • Si vous devez évacuer, n’oubliez pas d’emporter les articles essentiels, tels que les médicaments, vos pièces d’identité, vos passeports et vos documents importants
  • Respectez tous les ordres d’évacuation, les fermetures de routes et les directives des responsables des urgences
  • Gardez une distance de sécurité par rapport aux équipes d’intervention et aux aéronefs afin qu’ils puissent mener à bien leur travail
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