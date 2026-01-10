Breaking News

Winter Road Conditions – Saturday, January 10

Jan 10, 2026 at 06:35

Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and dry road Bare and wet road, Partly snow covered Good No 2026-01-10 05:15
From Shawmere River to Highway 651 Partly snow packed Bare and wet road Good No 2026-01-10 05:22
From Highway 651 to Wawa Snow packed Good No 2026-01-10 05:22
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and wet road Good No 2026-01-10 05:20
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Partly snow packed Good No 2026-01-10 05:23
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Partly snow covered Good No 2026-01-10 05:21
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Good No 2026-01-10 05:21
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Good No 2026-01-10 05:22
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and wet road Good No 2026-01-10 05:22
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Good No 2026-01-10 05:22
From Marathon to Mobert Bare and wet road Good No 2026-01-10 02:45
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Good No 2026-01-10 05:22
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Snow packed Good No 2026-01-10 05:22
Hwy 631 From White River to Highway 11 Partly snow packed Bare and wet road Good No 2026-01-09 21:22
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Good No 2026-01-10 05:22
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2026-01-10 05:23
