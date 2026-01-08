Jan 8, 2026 at 06:48
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-08 05:07
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2026-01-08 05:22
|From Highway 651 to Wawa
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow packed
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-08 05:20
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2026-01-08 05:22
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-08 05:21
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-08 05:21
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-08 05:21
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and dry road
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-08 05:22
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Poor
|No
|2026-01-08 05:22
|From Marathon to Mobert
|Bare and wet road
|Fair
|No
|2026-01-08 02:37
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Poor
|No
|2026-01-08 05:22
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2026-01-08 05:22
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Bare and wet road
|Partly snow packed
|Good
|No
|2026-01-07 21:22
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Good
|No
|2026-01-08 05:22
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2026-01-08 05:22
Latest posts by Brenda Stockton (see all)
- Thursday Morning News – January 8th - January 8, 2026
- Winter Road Conditions – Thursday, January 8 - January 8, 2026
- Hwy 651 (south of CPKC Crossing) One Lane Blocked - January 7, 2026