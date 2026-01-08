Breaking News

Winter Road Conditions – Thursday, January 8

Jan 8, 2026 at 06:48

Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and wet road Good No 2026-01-08 05:07
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Partly snow packed Good No 2026-01-08 05:22
From Highway 651 to Wawa Bare and wet road Snow covered Good No
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow packed Bare and wet road Good No 2026-01-08 05:20
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Partly snow packed Good No 2026-01-08 05:22
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Good No 2026-01-08 05:21
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Good No 2026-01-08 05:21
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and dry road Bare and wet road Good No 2026-01-08 05:22
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Poor No 2026-01-08 05:22
From Marathon to Mobert Bare and wet road Fair No 2026-01-08 02:37
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Poor No 2026-01-08 05:22
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Snow covered Good No 2026-01-08 05:22
Hwy 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Partly snow packed Good No 2026-01-07 21:22
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Good No 2026-01-08 05:22
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2026-01-08 05:22
