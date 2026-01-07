Jan 7, 2026 at 07:12
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-07 05:11
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-07 05:25
|From Highway 651 to Wawa
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2026-01-07 05:24
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow covered
|Snow packed
|Fair
|No
|2026-01-07 05:21
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Partly snow covered, Partly ice covered
|Good
|No
|2026-01-07 07:27
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2026-01-07 05:22
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Fair
|No
|2026-01-07 05:24
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2026-01-07 05:24
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2026-01-07 05:24
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2026-01-07 05:25
|From Mobert to Marathon
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2026-01-07 02:40
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2026-01-07 05:25
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Good
|No
|2026-01-07 05:24
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-06 21:25
|Hwy 651
|Snow packed
|Snow packed
|Good
|No
|2026-01-07 05:24
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2026-01-07 05:25
Latest posts by Brenda Stockton (see all)
- Wednesday Morning News – January 7 - January 7, 2026
- Winter Road Conditions & Weather – Wednesday, January 7 - January 7, 2026
- Hwy 144 (Hydro Tower Line) OPEN – Jan 6, 2026 at 19:41 - January 6, 2026