Winter Road Conditions & Weather – Wednesday, January 7

Jan 7, 2026 at 07:12

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and wet road Good No 2026-01-07 05:11
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Good No 2026-01-07 05:25
From Highway 651 to Wawa Bare and wet road Partly snow covered Good No 2026-01-07 05:24
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow covered Snow packed Fair No 2026-01-07 05:21
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Partly snow covered, Partly ice covered Good No 2026-01-07 07:27
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Snow covered Good No 2026-01-07 05:22
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Partly snow covered Fair No 2026-01-07 05:24
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Partly snow covered Good No 2026-01-07 05:24
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and wet road Partly snow covered Good No 2026-01-07 05:24
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Partly snow covered Good No 2026-01-07 05:25
From Mobert to Marathon Bare and wet road Partly snow covered Good No 2026-01-07 02:40
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Partly snow covered Good No 2026-01-07 05:25
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Partly snow covered Good No 2026-01-07 05:24
Hwy 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Good No 2026-01-06 21:25
Hwy 651 Snow packed Snow packed Good No 2026-01-07 05:24
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2026-01-07 05:25
